У США будет новая система РЭБ для подавления спутников РФ и КНР, пишут СМИ

Bloomberg: США развернут системы РЭБ для подавления спутников России и Китая

МОСКВА, 19 июля/ Радио Sputnik. Соединенные Штаты Америки до конца года развернут на своей территории новые наземные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления спутников России и Китая на случай потенциального конфликта, передает агентство Bloomberg.

"США развернут новые наземные системы РЭБ для предотвращения передачи информации об американских войсках китайскими и российскими спутниками", – говорится в материале агентства.

В космических силах США заявили Bloomberg, что система ранее уже тестировалась и направлена не на защиту американских спутников от российской и китайской РЭБ, а на противостояние коммуникационным спутниковым мощностям Москвы и Пекина.

При этом система будет не уничтожать аппараты возможного противника, а только выводить их из строя. Представители космических сил США добавили, что до конца года в стране будут развернуты 24 системы радиоэлектронной борьбы, 11 из них – уже в ближайшие месяцы.

В начале 2024 года американские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников. Белый дом затем подтвердил, что угроза национальной безопасности, которая обсуждалась в конгрессе, касается якобы разрабатываемого РФ противоспутникового оружия.

Российские официальные лица неоднократно и на различных уровнях подчеркивали, что Москва вместе с партнерами, в частности с Пекином, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе.

Радио Sputnik ранее сообщило, что американцы с помощью спутников засекли перспективный атомный подводный крейсер КНР.