На Сахалине прошли испытания дрона с искусственным интеллектом «Иволга»

Беспилотный летательный аппарат «Иволга», обладающий искусственным интеллектом, успешно завершил испытания на Сахалине. Об этом 19 июля сообщили ТАСС в конструкторском бюро «Стратим».

Так, испытания проходили в рамках интенсива «Архипелаг-2024» на аэродроме «Пушистый». Беспилотник был оснащен чипом «Скиф», разработанным российской компанией «Элвис». Это первый дрон, летающий на российском чипе.

При этом работа микропроцессора позволяет запускать искусственный интеллект без использования наземной станции и с маленькой задержкой. В режиме автопилота дрон фиксирует человека в кадре, подлетает к нему на определенное расстояние и удерживает дистанцию, куда бы тот не перемещался.

Накануне российские инженеры из Центра комплексных беспилотных решений разработали дроны-истребители для противодействия беспилотникам любого типа. В конструкции новой модели предусмотрено небольшое дробовое ружье для уничтожения БПЛА противника, подобное техническое решение напоминает давно известную тактику охоты на утку с помощью снопа картечи.

В тот же день стало известно, что специалисты холдинга «Росэлектроника» разработали новый мобильный комплекс для противодействия беспилотникам «Леший». Он предназначен для защиты военного автотранспорта и служебных автомобилей от атак дронов. Оборудование успешно прошло испытания и проверку. Радиус действия составляет не менее 250 м, а аппаратура эффективно работает в движении, но может применяться и стационарно.