Экс-царице морей Британии только и осталось, что пугаться подлодок России

Стандартная миссия ВМФ РФ заставила изрядно понервничать британских моряков. Они так отвыкли от появления российских субмарин в международных водах, что сейчас их перемещения воспринимают как агрессию. И завидуют могуществу морской державы – России.

Шальные нервы амбициям покоя не дают. По самомнению британских военных моряков нанесен непоправимый удар. Они были уверены, что Россия никогда не восстановит свою морскую мощь после распада СССР. И очень радовались повреждениям российских кораблей в ходе СВО. Но не тут-то было. Вопреки ожиданиям, что Россия потеряет статус морской державы, Москва, пишет National Interest, с непринужденной легкостью все чаще и более вызывающе демонстрирует "возможности подводных лодок в торпедных атаках и боевых маневрах". Одно из последних доказательств потенциала ВМФ РФ можно было наблюдать у берегов Великобритании, точнее – в Ирландском море, где подводные лодки России были замечены после учений в Балтийском море. По оценке автора статьи, который явно часто общается с английскими военными моряками, подобные российские операции – как минимум демонстрация Москвой "силы, которая распространяется на стратегически важные регионы". И это вызывает беспокойство. В любом случае, это не демонстрация угрозы или агрессии, говорит кандидат исторических наук Иван Коновалов.

"На Западе вызывают беспокойство любые действия России. А если это касается российского военно-морского флота, они тем более впадают в панику, потому что довольно долго Россия не была представлена масштабно на океанских просторах. Теперь эта ситуация исправлена и наш флаг развивается гордо, а именно Андреевский военно-морской флаг, гордо развивается во всех пяти океанах. Так что это для них, конечно, крайне негативно с их точки зрения. Тем более обратите внимание, кто комментирует, – британцы. Британия когда-то слыла царицей морей, но эта ситуация давно закончилась, и все попытки британского руководства снова вернуть былые позиции британского флота, мировые позиции, заканчивались крахом, особенно в свете последних неудач с их авианосцами", – подчеркнул в беседе с радио Sputnik военный эксперт.

Вот и получается, если коротко, что экс-царице морей Британии только и осталось, что локти кусать да подлодок России пугаться. А еще в статье правильнее было бы написать, что российские подлодки не Западу представляют угрозу, а агрессивным планам Запада по отношению к России, и не только. Поэтому стандартная операция ВМФ РФ в международных водах заставила изрядно понервничать британских военных. Они так отвыкли с советских времен от появления российских субмарин, что сейчас их простые перемещения воспринимаются как агрессия. Они просто завидуют России. Хотя, по сути, продолжает политолог, Москва просто ведет рутинную работу.

"Главное для нас – защитить свою страну, повысить ее обороноспособность. А действия флота, особенно на мировых коммуникациях, это доказательства того, что наша страна – могучая морская держава. Это важно для нас. А что они там злопыхают – это их проблемы. Они всегда злопыхают", – напомнил историк.

Тем, кто хотя бы изредка следит за развитием военно-морского флота России, несложно будет понять, что у страны наверняка есть кое-какие соображения по наращиванию своего присутствия во всех пяти океанах. Правда, о конкретных планах Министерство обороны Российской Федерации по понятным причинам предпочитает не распространяться лишний раз. Ведь это часть общей стратегии развития и обороноспособности страны и строительства вооруженных сил в целом, в частности военно-морского флота России – это все не для лишних ушей. В общем, надо набраться терпения, и когда в Минобороны сочтут нужным, тогда и станет все известно, заключил военный эксперт.

Олег Обухов, радио Sputnik.