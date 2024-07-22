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ТАСС

СМИ: Евросоюз лишился стратегической автономии в вопросах, касающихся Украины

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как отметила газета China Daily, власти ЕС "должны похвалить" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его попытки установить мирный диалог

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. ЕС продемонстрировал мировому сообществу утрату стратегической автономии в вопросах, касающихся украинского кризиса, в угоду США. Такую точку зрения приводит газета China Daily.

"Евросоюз демонстрирует потерю стратегической автономии по кризису на Украине", - говорится в заголовке редакционной статьи издания, посвященной письму премьер-министра Венгрии Виктора Орбана председателю Евросовета Шарлю Мишелю и тому, как последний отреагировал на это послание.

Как уточняется в материале газеты, власти ЕС "должны похвалить" главу венгерского правительства за его попытки установить мирный диалог. "Единственная причина, по которой Евросоюз так критикует усилия Орбана, заключается в том, что они не соответствуют тому, что хочет от Брюсселя Вашингтон", - поясняют авторы.

Они отмечают, что европейское руководство "охвачено глубоким страхом перед Россией, которая на самом деле лишь пытается сохранить буферную зону перед лицом расширения НАТО на восток". В итоге ЕС "отказался от общения с РФ и всем весом бросился в геополитическую игру США в Европе и за ее пределами".

"Евросоюз не только безоговорочно присоединился к возглавляемым США санкциям против России и оказывает посильную поддержку Украине в конфликте, выгодном только Соединенным Штатам, но и постоянно пытается очернить Китай, - говорится в статье. - ЕС утверждает, что стремится к созданию прочного, сбалансированного и справедливого мирного механизма. Но по сравнению с тем, что было два года назад, объединение еще больше отдалилось от достижения этой цели, поскольку уступило Вашингтону свою стратегическую автономию в этом вопросе".

Орбан в письме Мишелю предложил руководству Евросоюза восстановить дипломатические каналы связи с Россией в целях урегулирования украинского конфликта. Глава венгерского правительства выступил также с инициативой проведения переговоров с Китаем для того, чтобы организовать международную конференцию по Украине. 

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Венгрия
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Россия
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