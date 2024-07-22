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ТАСС

Авиасалон МАКС-2024 пройдет в онлайн-режиме

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Международный авиационно-космический салон МАКС-2009
Международный авиационно-космический салон МАКС-2009.
Источник изображения: © РИА Новости Григорий Сысоев

Его проведут с 23 по 28 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2024 году пройдет в онлайн-режиме, сообщили в "Рособоронэкспорте".

"В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2024 пройдет в режиме онлайн с 23 по 28 июля, и Рособоронэкспорт примет участие в этом мероприятии, используя инновационный подход с помощью цифровых платформ", - говорится в сообщении.

В июне правительство опубликовало распоряжение об отмене проведения МАКС в 2024 году, а организаторы в свою очередь сообщили о переносе авиасалона на следующий год.

Авиасалон МАКС проводится один раз в два года. В июне прошлого года авиасалон, провести который планировалось 25-30 июля 2023 года в Жуковском, был перенесен на 2024 год. 

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