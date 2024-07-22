Bloomberg: США развернут новую систему РЭБ для подавления спутников РФ и КНР

Агентство отметило, что первые 11 устройств будут введены в эксплуатацию через несколько месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Космические силы США развернут новую наземную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия китайским и российским спутникам на случай потенциального конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Первые 11 устройств для подавления радиоэлектронного сигнала спутников будут введены в эксплуатацию через несколько месяцев, еще 13 - к концу этого года, заявили агентству представители Пентагона. Новые комплексы РЭБ под названием Remote Modular Terminal "представляют собой небольшие, мобильные и недорогие средства для подавления спутниковой связи, которые могут быть развернуты в суровых климатических условиях". Их основное предназначение - блокирование спутниковой связи потенциального противника.

В числе основных преимуществ подобных терминалов агентство называет возможность управлять ими дистанционно и разворачивать их на обширной территории в большом количестве. Bloomberg приводит слова главы Космического командования США Стивена Уайтинга, который подчеркнул важность использования космических технологий для противодействия потенциальным атакам, в том числе якобы со стороны Китая.

В феврале 2023 года Пентагон обнародовал новую стратегию космической обороны, в которой Россия и Китай названы основными противниками США в космосе. Москва и Пекин неоднократно выражали обеспокоенность милитаризацией космоса со стороны США. В апреле 2024 года Космические силы США объявили, что собираются провести первые военные учения в космосе под названием Victus Haze, которые призваны показать, как Пентагон собирается противостоять "агрессии на орбите". Москва и Пекин выступают против использования космического пространства в целях вооруженной конфронтации.