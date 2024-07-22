В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева

В дипведомстве отметили, что обещание поставок оружия является "серьезным ударом по и без того порядком источившемуся "кошельку" британских налогоплательщиков"

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании, обещая Киеву новые поставки военной помощи, лишь затягивает конфликт на Украине и способствует дальнейшему разрушению страны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

"Обещание продолжать ежегодные отчисления Киеву только на военные нужды в размере не менее 3 млрд фунтов стерлингов (около $3,9 млрд - прим. ТАСС) является не чем иным, как очередным серьезным ударом по и без того порядком источившемуся "кошельку" британских налогоплательщиков. По сути, их вновь обрекают на годы выбрасывания денег в украинскую "черную дыру" с гарантией того, что они никогда уже не послужат им во благо. Что бы ни заявляли официальные лица, речь идет не об инвестициях в европейскую безопасность, а о полноценном содействии затягиванию конфликта и дальнейшему разрушению Украины", - сказано в нем.