Украина заявила о договоренности с Польшей по F-16

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что это позволит Киеву как можно быстрее получить истребители

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Польша приняла решение, позволяющее ускорить поставки истребителей F-16 на Украину. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Вчера я встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства, которое позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - написал он на своей странице в соцсети Х.

Подробности о решении польской стороны Зеленский не приводит, однако известно, что на вооружении польских ВВС стоят 48 единиц F-16.

В конце января 2020 года польские власти заключили соглашение с США о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Стоимость контракта составляет $4,6 млрд. По словам инспектора Военно-воздушных сил (ВВС) Польши генерала Иренеуша Новака, первые польские летчики начнут обучение на F-35 на авиабазе Эглин в американском штате Флорида в сентябре, к концу года они переместятся на базу в Эббинге. Новак добавил, что истребители поступят на вооружение польских ВВС в новейшей комплектации Block 4. Презентация первого произведенного по заказу Варшавы F-35 может состояться 28 августа в День польской авиации.