С начала СВО Киев потерял 630 самолетов

Также потери противника, в частности, составили 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 611 танков и других боевых бронированных машин

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции потеряли 630 самолетов.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли 630 самолетов, 277 вертолетов, 27 841 беспилотный летательный аппарат, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 1 379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали там.