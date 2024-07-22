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В России испытали «Иволгу» с искусственным интеллектом

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Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС.

КБ «Стратим» впервые испытало дрон «Иволга» с ИИ на базе российского чипа

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иволга» с искусственным интеллектом (ИИ), который работает на базе российского чипа, успешно испытали в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» на Сахалине. Об этом в конструкторском бюро (КБ) «Стратим» сообщили ТАСС.

«На "Архипелаге" был впервые поднят в воздух и испытан дрон "Иволга" с искусственным интеллектом на российском чипе. Дрон разработан компанией "Стратим", а искусственный интеллект, чип "Скиф", производится компанией "Элвис" по 28-нанометровому техпроцессу. Это наша совместная разработка. До этого дроны с ИИ на отечественных чипах не летали. Микропроцессор позволяет запускать нейронную сеть на борту без использования наземной станции и осуществлять все вычисления прямо во время полета на дроне с минимальной задержкой», — сказали в КБ.

Разработчики отметили, что «Иволга» способна автоматически следовать за человеком. Нейросеть может идентифицировать его фигуру и дать команду на сближение на определенной дистанции. После этого дрон следует за объектом, сохраняя заданное расстояние.

Демонстрационный полет беспилотника состоялся на аэродроме «Пушистый» в рамках работы специализированной лаборатории по искусственному интеллекту.

Ранее в июле оператор БПЛА заявил, что разведывательные дроны «Орлан», которые российские военные применяют в зоне проведения спецоперации, невозможно подавить системами радиоэлектронной борьбы.

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Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
Наноиндустрия
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