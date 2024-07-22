Первый тральщик бельгийско-голландской программы приступил к испытаниям в море

"Остенде", первый тральщик в серии противоминных кораблей, строящихся в рамках бельгийско-голландской программы rMCM, приступил к ходовым испытаниям. Как сообщает Naval News, передача "Остенде" флоту Бельгии планируется на лето 2025 года.

Программу rMCM реализует консорциум Belgium Naval & Robotics, образованный французскими Naval Group и ECA Group, а в качестве генерального подрядчика выступает Kership – совместное предприятие Piriou и Naval Group.

Корабль противоминной обороны "Остенде" Belgium Naval&Robotics

Головной корабль "Остенде" начали строить на верфи Piriou летом 2021 года. Его спустили на воду в марте 2023 года и собирались ввести в строй к концу 2024 года. Однако весной 2024 года консорциум Belgium Naval & Robotics запросил пересмотреть сроки сдачи первых четырех тральщиков. Теперь поставка "Остенде" ожидается к концу лета 2025 года.

В ходе первого этапа ходовых испытаний будут проверены эксплуатационные характеристики тральщика, в частности его пропульсивный комплекс и навигационные системы.

В настоящее время на различных этапах строительства находятся семь из двенадцати кораблей серии. Завершение программы rMCM запланировано на середину 2030-х годов.

Напомним, что водоизмещение кораблей противоминной обороны для Бельгии и Нидерландов составит 2800 тонн, длина корпуса – 82,6 метра, ширина – 17 метров. Максимальная скорость – 15,3 узла, дальность плавания – 3500 морских миль. Вместимость – 63 человека (базовый экипаж – 33 человека).

Вооружение – 40-мм пушка и 12,7-мм дистанционно управляемые боевые модули.

Оснащение тральщиков включает два безэкипажных катера "Инспектор-125", три автономных подводных аппарата А-18 с гидролокатором UMISAS-120 и два буксируемых гидролокатора UMISAS-240. Кроме того, корабли получат системы обнаружения и уничтожения мин SeaScan и K-Ster C, а также два беспилотных летательных аппарата V200.