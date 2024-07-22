Фортеця Нью-Йорк дает трещину. В Часовом Яре дела обстоят все хуже (Gazeta.pl, Польша)

Российская армия постоянно продвигается вперед на ключевых направлениях, пишет Gazeta. Хуже всего дела у ВСУ обстоят в Донецкой области. Читатели издания уверены, что ничто уже не изменит исхода конфликта, "украинцы все сильнее получают по башке".

Несмотря на то, что необходимых для борьбы ресурсов у украинцев все больше и их положение кажется лучше, чем зимой или весной, русские продолжают активно давить и безостановочно продвигаться на приоритетных направлениях. Украинцы не в состоянии их остановить и продолжают отступать, пытаясь нанести максимальный урон противнику.

Самая сложная ситуация по-прежнему наблюдается в Донецкой области, которая является приоритетной целью русских. Наиболее интенсивные бои ведутся на так называемом Покровском направлении, к северо-западу от занятой российской армией зимой Авдеевки. С середины июня очень жарко под Торецком, где русские за последние две недели достигли значительных успехов. Им также удалось занять поселок Канал в предместьях Часова Яра, который российская армия штурмовала с конца мая. У украинцев есть успехи в районе Кременной и в Харьковской области, но они не столь значительны, как у их противника.

Ключевой Донбасс

Наибольших успехов русские неизменно достигают на Покровском направлении, где после состоявшейся в феврале сдачи Авдеевки украинцы постоянно отступают. Практически каждый день они сообщают примерно о сорока русских ударах в этом районе, что составляет от четверти до трети всех атак на всем протяжении фронта. В настоящее время здесь сосредоточены основные усилия русских, которые пытаются использовать проблемы украинцев со стабилизацией фронта. Однако ситуация не критическая, поскольку пока таких внезапных прорывов русских, как это было в середине апреля, не наблюдается. Можно сказать, что украинцы организованно оставляют территорию, пытаясь нанести максимальный урон наступающим войскам противника, ограничивая при этом свои собственные потери. Можно предположить, что ВСУ будут оказывать более упорное сопротивление на второй линии обороны, к которой в настоящее время движется фронт. Эта, как говорят, хорошо укрепленная линия тянется с севера на юг вдоль границы поселка, ручьев и прудов. Есть информация, что ВСУ в последние дни пришлось отступить из нескольких населенных пунктов, находящихся непосредственно перед этой линией.

Сможет ли эта обнаруженная космическим спутником полоса укреплений существенно замедлить продвижение ВС РФ, сложно сказать. Другая, еще более укрепленная линия обороны (вероятно, основная) расположена примерно в 10 километрах на Запад. Если вторая, ближайшая линия обороны, не станет серьезным препятствием для российских войск, при нынешних темпах наступления они доберутся до основной линии примерно в августе. Если это произойдет, значит, преимущество русских на этом участке весьма велико. До ключевого на этом направлении города Покровска им осталось пройти около 20 километров.

Еще один сложный для ВСУ участок — район города Торецк, в 30 километрах к востоку. До середины июня он был самым спокойным городом в Донецкой области. Фронт не двигался в его направлении с начала конфликта. Однако позже произошло то, что позволило русским совершить резкий бросок вперед. Украинские эксперты предполагают, что виной всему плохо организованная ротация удерживающих фронт подразделений. Говорится, что, как это уже много раз было в прошлом на других участках, уставших ветеранов из двух бригад почти что одномоментно заменяли свежими войсками, которые плохо ориентировались на местности. Русские успешно использовали это обстоятельство. Со стороны противника приходила информация, что российские военные повторили "Авдеевский трюк", воспользовавшись старым канализационным туннелем или какой-то трубой, по которой им удалось пересечь линию фронта и застигнуть врасплох выдвинутые украинские позиции. Используя фактор внезапности, русские прорвали оборону украинцев. Относительно местоположения этого подземного пути атаки в информационном пространстве циркулируют две противоречащие себе версии.

Как бы то ни было, реальность такова, что на этом до недавнего времени стабильном участке фронта русские имеют существенный перевес. Их продвижение составило всего 3-4 километра по прямой, но оно имеет существенное значение. Они за неделю достигли окраины города Нью-Йорк, окрестности которого в течение многих лет назывались отлично укрепленной "крепостью" и важным пунктом обороны. В нескольких километрах дальше русским удалось ворваться в поселок Пивничное, а это уже пригороды Торецка. Им удалось занять несколько домов в центре. Еще в июне после первых атак ситуация некоторое время казалась стабильной, но сейчас ее назвать таковой сложно.

В начале июля в 20 километрах к северу русские добились значительного успеха, заняв руины населенного пункта Канал, являющегося самой восточной частью Часова Яра. После трех месяцев оборонительных боев украинцы окончательно отступили на Запад за канал Северский Донец-Донбасс. Наступает время боев за сам город Часов Яр. Сам по себе канал не представляет собой серьезного препятствия, но в центре города он проходит по поверхности и может представлять значительную проблему, но по обе стороны от города канал проходит по трубам под холмистой и лесистой местностью. По словам украинцев, именно там сейчас будут наступать русские. При сохранении прежнего темпа бои за Часов Яр вполне могут продлиться до осени.

На других направлениях относительно стабильно

На остальных участках бои менее интенсивны, существенных изменений ситуации не наблюдается. В Харьковской области, где русские в мае открыли новый фронт, украинцы успешно стабилизировали ситуацию и даже добились незначительных успехов. Им, в частности, удалось отвоевать часть территории в районе села Глубокие, но это успех локального характера. Второй район ведения боевых действий — город Волчанск. Здесь российские войска застряли с середины мая, причем в последние две недели на отдельных участках ВСУ смогли отбросить русских даже на несколько сотен метров. Бои там не отличаются большой интенсивностью, украинцы сообщают, что в день здесь осуществляется не более десяти атак. ВС РФ на этом участке явно не хватает сил, и в связи с отсутствием успеха первого этапа наступления подкрепления туда не направляются. Однако в конечном итоге операция русских может оказаться частично успешной — это произойдет, если украинские подразделения, переброшенные в Харьковскую область в мае, окажутся теми самыми формированиями, которых не хватило для стабилизации ситуации в конце июня в гораздо более важном районе Торецка.

Более интенсивные бои ведутся на длинном участке фронта от Купянска до Кременной. Там украинцы сообщают о 20-30 атаках в день. У русских есть определенные успехи, в основном в середине этого отрезка в районе села Макеевка. Более скромные — на севере, в районе села Синьковка. Украинцы, в свою очередь, сумели отбить небольшую территорию на юге в районе села Терны, местами сместив линию фронта на 3 километра в восточном направлении. Однако, как и у русских, это лишь небольшие локальные успехи, серьезных наступательных операций не наблюдается.

На другом конце фронта, к югу от уже упоминаемого Покровского участка, ситуация тоже остается относительно стабильной. За последние недели русские достигли определенных успехов в городе Красногоровка, за который интенсивные бои идут с апреля. Русские постепенно выдавливают ВСУ на окраины этого населенного пункта. Кроме того, на всем длинном фронте от Донбасса до Днепра протяженностью около 160 километров российские войска в двух местах заняли несколько полей. Первое около Угледара, второе в районе Работино. Там идут бои местного значения. По сообщениям украинцев, на протяжении всего этого длинного отрезка в среднем происходит менее десяти атак в день.

Преимущество по-прежнему у русских, но оно сокращается

Украинцы находятся под большим прессингом. Ежедневно они сообщают о более чем сотне российских атак. Основные усилия россиян неизменно сосредоточены на Донецкой области, которую они хотят занять полностью. Это был бы стратегический успех, однако при нынешних темпах до 2025 года им это сделать не удастся. Украинцы также регулярно пишут о подготовке ВС РФ к какой-то крупной операции на участке Купянск-Сватово с целью овладения контролируемой украинцами оставшейся части Луганской области. Однако пока никаких конкретных признаков ее подготовки не наблюдается. Запорожье, Харьков и Херсон остаются для Москвы побочными направлениями.

Украинцы перестали жаловаться на нехватку боеприпасов, как это часто было зимой и ранней весной. Русские по-прежнему стреляют больше, особенно на ключевых направлениях, но местами степень интенсивности артиллерийского огня с обеих сторон выравнивается. Украинцы имеют преимущество в области беспилотных летательных аппаратов FPV. У них больше операторов дронов, они лучше обучены, к тому же на Украине налажено массовое производство БПЛА. Русские, в свою очередь, доминируют в области разведки с использованием беспилотников в тылу фронта. Украинцам испытывают острый дефицит средств противовоздушной обороны малой дальности. Из-за этого русские регулярно бьют по украинским тылам, ударные беспилотники типа "Ланцет" представляют серьезную угрозу, особенно для украинских артиллеристов. Кроме того, у украинцев по-прежнему нет средств защиты от планирующих бомб УМПК, которые русские используют уже в массовых масштабах — тысячами в месяц. В основном для атак на тылы фронта и укрепленные объекты.

Все это обеспечивает русским постоянное превосходство. Украинцы уже не испытывают критической нехватки боеприпасов, но у них есть серьезная и постоянная проблема с людьми, которая, вероятно, начнет решаться только в начале осени. У русских, скорее всего, остается еще несколько месяцев явного преимущества. За это время у них есть шанс добиться больших успехов. Важно отметить, что в период, когда это преимущество у русских было еще больше, они так и не добились никаких крупных успехов, кроме занятия Авдеевки. Российской армии не удалось провести наступление, которое изменило бы картину этого военного конфликта в стратегическом смысле. Теперь это кажется еще менее реальным.

Автор: Мачек Кухарчик (Maciek Kucharczyk)

Комментарии читателей:

stefan.aleksiejuk

Следующим будет Чикаго, Вирджиния, Алабама, Нью-Мексико и Вашингтон? Или в другом порядке?

robert_live

Мнение украинцев никого не интересует. Их задача — сражаться до последнего украинца, чтобы США могли создать там базы и установить ракеты в нескольких минутах полета от Москвы. Конечная цель? Сломать хребет России, восстановить контроль США над российскими сырьевыми ресурсами, утраченный после изгнания Путиным многочисленных воров-олигархов, и установить американскую гегемонию. После бесславного падения Украины Польша должна стать следующим буфером, вот почему Байден пугает нас Россией. Россия может ударить по нам, как только первая ракета с нашей территории полетит в их направлении, они не будут тянуть с ответом два года. И никакая пятая статья не поможет. Вспомните 1939 год, вспомните, каким пустым звуком оказались наши договоренности с Францией и Великобританией. Польша может стать таким же полем битвы, как сейчас Украина, но в этом случае русские не будут щадить польские города, как это происходит на Украине, с которой русских связывает общая история, культура, 30-процентное русское меньшинство, язык и вера. Запад нас, как обычно, кинет, как в 1939 году, а наши политики наверняка прикупили себе недвижимость в Испании.

lubat

"У украинцев все больше ресурсов, необходимых для борьбы...". Автор, что ты куришь, поделись, я тоже люблю фантазировать 😊

mlehc

Украинцы получают по башке, и даже если закинуть в эту прорву еще 500 миллиардов долларов, это все равно не изменит исхода конфликта. Но это опустошит и без того тощие кошельки налогоплательщиков в поддерживающих Киев странах (особенно в ЕС и США), приведет к обнищанию общества и еще больше увеличит инфляцию. А что взамен? Усиление угрозы со стороны России!

zec

Ну вот видите, ситуация исправляется. Украинцы так разогнались на задней передаче, что не могут остановиться. Хорошо, что Земля круглая.

dlugi0330

Украинская геббельсовская пропаганда ежедневно сообщает, что у русских больше нет ракет, что они все пьяные, все дезертируют и массово отказываются воевать, а украинцы крошат их в винегрет. С чего это вдруг Gazeta рассказывает нам, что русские побеждают? Видимо, опять этот парень в зеленом спортивном костюме хочет что-то получить у нас задарма.

emerycidoboju

Все понятно. В определенный момент, когда это будет удобно для США, орды Зеленского останутся одни. Вопрос только в том, сколько еще миллиардов американцы пропустят через свои оружейные заводы? Ведь подготовка к этой кровавой забаве продолжалась задолго до первого конфликта на Донбассе. Все эти визиты на Украину американских политиков, детей видных государственных деятелей США якобы для укрепления экономического сотрудничества. В итоге мы получили еще одну холодную войну, в которой США воюют руками украинцев за деньги дураков из ЕС и НАТО.

lord.z.podkarpacia

Автор, напиши про иностранцев, которые воюют в ВСУ. Как известно, поляки там — самая многочисленная группа.

bartino

Вернуть русским Донбасс и конец конфликту, половина укров говорит по-русски и сотрудничает с Россией. Но ведь нет, время от времени кому-то хочется отправить в мясорубку молодых мужиков.

psyhodelic

Эти земли, на которых сейчас идет конфликт, никогда не были украинскими — ни этнически, ни политически. Как наш Радек Сикорский сдал экзамены на аттестат зрелости?

lampiony6

Китай поможет, Индия посодействует, Корея подсобит, и от НАТО останется пепел. Хватит с нас шерифа из США, пришло время для нового, лучшего мира. Эти ваши ЕС и НАТО — даже не 10% населения мира.

vomitorium1

Наши войска постоянно продвигаются вперед, а коварный враг наступает им на пятки!

balajanek

Тридцатью абрамсами войну не выиграть. 1-я армия в мире вместе с НАТО не может справиться со 2-й армией мира? Похоже, вам нужно менять рейтинг. Учитывая, что есть еще Китай, прежде 1-я армия мира опускается на третье место.

malepifko

Помните россказни всех этих псевдовоенных экспертов, которые собирали огромные бабки на YouTube за свои замшелые сказки? Ведь еще несколько недель назад они говорили, что Россия слабая, что она развалилась, что там некому и нечем воевать, что ей не восстановить военный потенциал ни за 10, ни даже за 20 лет. Что благодаря санкциям россиянам придется варить суп из травы! (…) А народ, потирая потные ладошки, восхищенно внимал этим военным спецам, которые, словно ковид-селебрети, стали за последние два года звездами Интернета и ТВ. Народ делал им кассу. Чего стоили их бредни, наглядно видно по ситуации на фронте.

qawsedrftg

(…) Если посмотреть результаты выборов на Украине, то явно видно все тоже географическое разделение, которое не меняется со времен Переяславской Рады, т.е. с 1654 года. Это может не понравиться глобалистам, но Восток Украины не хочет "Европы", не хочет бандеризма, 58 гендеров и прочих удовольствий. Если бы "Русская весна" началась во Львове, ее бы довольно быстро подавили — никакой поддержки у нее там нет. Почему же в Донецке все было иначе? Не стоит ли об этом задуматься?

szaman668

Спокойно, ребята, Сикорский говорит, что России вот-вот конец...