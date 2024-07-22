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Военное обозрение

Массовый сбой OS Windows затронул работу фондовых бирж, перевозчиков, операторов связи и СМИ по всему миру

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня сразу из нескольких стран мира, причем в основным западных, поступают сообщения о серьезных проблемах в работе как минимум одного из программных продуктов американской транснациональной IT-компании Microsoft Corporation. По некоторым данным, проблемы возникли у пользователей самой популярной операционной системы OS Windows 10, хотя есть информация, что она затронула и другие версии ОС от Microsoft. Заключаются сбой в том, что при включении компьютера операционка не грузится, а на экране появляется так называемый «синий квадрат смерти», при перезагрузке по питанию проблема не устраняется.

С учетом популярности ПО от Microsoft, продуктами которой пользуются не только частные лица, но и компании и госучреждения, сбой ОС привел к серьезным проблемам. В частности, сообщается, что полностью или частично прекратили работу некоторые крупные аэропорты, авиационные и железнодорожные перевозчики, операторы связи, СМИ, банки и даже фондовые биржи. Проблема характерна для пользователей лицензионной версии Windows, у которых не была отключена функция автоматического обновления. Для компьютеров с macOS от Apple и пользователей свободного программного обеспечения угроз нет.

Сбой в работе Windows привел к массовой отмене авиарейсов в США, Великобритании, Турции, Индии, Испании и некоторых других европейских странах. Отмену подтвердили авиакомпании American Airlines, United Airlines, Ryanair, Air India, Eurowings, Air Asia, VietJet Air. Лондонская фондовая биржа и другие европейские торговые площадки сегодня утром открылись резким снижением своих индексов.

Вскоре стало известно, что причиной глобальных проблем в работе операционных систем Microsoft, скорее всего, стал сбой при обновлении прошивки датчика CrowdStrike Falcon Sensor, разработанного компанией CrowdStrike. Датчик создан для блокирования кибератак, имеет функцию фиксации и записи активности для более быстрого устранения угроз. Это своего рода антивирус, который используется в ОС Windows.

В Microsoft заявили, что в курсе проблемы и занимаются ее решением. В свою очередь, в CrowdStrike признали наличие бага и оперативно отозвали обновление, выпустив исправление, но для восстановления нормальной работы систем потребовалась их перезагрузка. Акции CrowdStrike на бирже Nasdaq обрушились на 12% до открытия основной торговой сессии.

В адрес компании-разработчика ПО уже высказываются претензии по поводу того, что обновление было выпущено без должного предварительного тестирования. Скорее всего, будут и судебные иски по возмещению убытков, а они немалые. Эксперты отмечают, что ранее еще никогда не было столь масштабных сбоев в работе ИТ-сервисов по всему миру.

При этом Россию данная проблема, судя по сообщениям в прессе и от крупных отечественных компаний, не затронула. И здесь вновь следует сказать своего рода «спасибо» западным санкциям. В РФ на правительственном уровне уже два года активно реализуются меры по импортозамещению как ИТ-оборудования, так и программного обеспечения во всех отраслях, в первую очередь госкомпаниях, учреждениях и предприятиях, относящихся к критически важным для безопасности страны.

Так, в Росавиации сообщили о штатной работе авиакомпаний и аэропортов, в «Росатоме» заявили об отсутствии сбоев на атомных электростанциях благодаря работе импортозамещенного оборудования. Кроме того, в марте компания Microsoft объявила о блокировке доступа к своим облачным сервисам на территории России. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утверждают, что сообщений о сбоях систем в аэропортах и на других стратегических объектах не поступало. Нет пока жалоб на работу «Виндовс» и от рядовых российских пользователей.

К слову, в Китае уже давно запрещено чиновникам и госпредприятиям пользоваться продуктами Microsoft. С этого года китайское правительство полностью перешло на отечественное оборудование и программное обеспечение на всех уровнях власти. Муниципалитетам, министерствам и другим государственным учреждениям запрещено использовать компьютеры под управлением Windows или чипы от Intel и AMD. Вместо Windows китайское правительство продвигает дистрибутивы Linux, созданные внутри страны.

В CrowdStrike официально заявили, что сбой не является следствием кибератаки или воздействия вредоносного ПО извне. Так что даже при всем желании найти «русский или китайский след», как это в последнее время любят делать на Западе, в этой ситуации не получится.

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