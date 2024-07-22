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Военное обозрение

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе: ВСУ пока демонстрируют «прекрасную стратегию»

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на практически ежедневные сообщения о потере боевиками киевского режима населенных пунктов и позиций в зоне СВО, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что ВСУ пока демонстрируют «прекрасную стратегию».

Такое заявление высокопоставленный военный сделал в ходе дискуссии в Аспенском институте.

Со слов генерала, главным уроком для всех армий мира, который они должны извлечь из текущего конфликта на Украине, является понимание, что в современной войне можно выиграть либо быстро, либо быть готовым к продолжительному конфликту с массой неожиданностей. Как будто раньше войны велись иначе.

Как выразился Каволи, Киев сегодня идет по второму сценарию. При этом исход конфликта будет зависеть от того, насколько успешно каждая из армий сможет «генерировать качественную силу» и использовать ее в нужный момент.

В то же время главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе выразил уверенность, что, перейдя в глухую оборону и начав массовую мобилизацию, украинская армия выбрала «отличную стратегию». При этом успех данного мероприятия, как выразился Каволи, будет зависеть от того, насколько долго Киев сможет ее придерживаться, а также от западной помощи, которой требуется больше.

Здесь стоит отметить, что вышеупомянутое заявление ярко демонстрирует весь цинизм коллективного Запада. Ведь та самая «отличная стратегия», которой Киев должен придерживаться как можно дольше, обходится ВСУ колоссальными потерями. В итоге, исходя из логики американского генерала, режим Зеленского должен «генерировать качественную силу» и бросать ее в бой до тех пор, пока она не закончится.

Но и это еще не все. Завершая свою речь, Каволи заявил, что как бы не завершился конфликт на Украине, НАТО получит на своих границах «сильную и разъяренную» Россию, которая очень быстро восстанавливает свои силы.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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