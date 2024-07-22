Войти
ЦАМТО

Минобороны Австралии заказало дополнительную партию бронемашин "Бушмастер"

139
0
0
Бронетранспортер Bushmaster
Бронетранспортер Bushmaster.
Источник изображения: © AFP 2022 / CPL ROBERT NYFFENEGGER

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны Австралии подписало с компанией Thales Australia контракт на поставку 15 дополнительных бронемашин "Бушмастер" с колесной формулой 4х4 для Сухопутных войск страны.

Стоимость заказа составляет 45 млн. австрал. долл. (30,5 млн. долл. США).

По информации Минобороны, бронемашины будут собраны на предприятии Thales Australia в Бендиго (пров. Виктория). Они будут оснащены системой командования и боевого управления (C2) для обеспечения стрельбы подразделениями полка, оснащенного РСЗО HIMARS.

Как сообщил Jane's Defence Weekly представитель Министерства обороны Австралии, дополнительные бронемашины "Бушмастер" будут поставлены в 2026 году. Они будут оснащены тактической АСУ управления огнем полевой артиллерии (AFATDS) и радиостанциями, которые применяются в подразделениях, вооруженных легкой буксируемой гаубицей M777 и самоходной гаубицей AS9.

Австралия приобретает в США две партии РСЗО HIMARS. Как сообщал ЦАМТО, в мае 2022 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 РСЗО M142 HIMARS, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов. Общая стоимость заказа может составить 385 млн. долл. Приобретение данных РСЗО осуществляется в рамках проекта Land 8113 Long Range Fires. Поставка должна начаться в 2025 году.

В августе 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 22 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и другого сопутствующего оборудования на сумму до 975 млн. долл. Запрос на поставку также включает 60 контейнеров с управляемыми РС M30A1 (GMLRS), 40 контейнеров с управляемыми РС M31A1 GMLRS-U PS, 66 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности M30A2 ER-GMLRS, 24 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности M31A2.

Опубликованный в апреле 2023 года Стратегический обзор обороны Австралии рекомендует Министерству обороны ускорить закупку РСЗО HIMARS, а также закупить дополнительные установки. В рамках проекта также планируется закупить высокоточную оперативно-тактическую ракету PrSM, максимальная дальность полета которой, предположительно, будет превышать 500 км.

Поставки РСЗО обеих партий планируется завершить к 2027 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
M777
Thales
Похожие новости
28.04.2022
Запад накачивает Киев по-крупному
08.12.2021
Американский божок войны
23.11.2020
Сохраняя божественный статус
09.06.2017
Американская артиллерия для сдерживания России
27.12.2012
Рейтинг 20 наиболее крупных сделок по продаже вооружений, решения по которым были приняты в 2012 году
24.10.2012
Новый образ Бога войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 03:17
  • 1
В посольстве РФ заявили, что поддержка Лондоном Киева приведет к разрушению Киева
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу