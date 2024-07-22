Минобороны Австралии заказало дополнительную партию бронемашин "Бушмастер"

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны Австралии подписало с компанией Thales Australia контракт на поставку 15 дополнительных бронемашин "Бушмастер" с колесной формулой 4х4 для Сухопутных войск страны.

Стоимость заказа составляет 45 млн. австрал. долл. (30,5 млн. долл. США).

По информации Минобороны, бронемашины будут собраны на предприятии Thales Australia в Бендиго (пров. Виктория). Они будут оснащены системой командования и боевого управления (C2) для обеспечения стрельбы подразделениями полка, оснащенного РСЗО HIMARS.

Как сообщил Jane's Defence Weekly представитель Министерства обороны Австралии, дополнительные бронемашины "Бушмастер" будут поставлены в 2026 году. Они будут оснащены тактической АСУ управления огнем полевой артиллерии (AFATDS) и радиостанциями, которые применяются в подразделениях, вооруженных легкой буксируемой гаубицей M777 и самоходной гаубицей AS9.

Австралия приобретает в США две партии РСЗО HIMARS. Как сообщал ЦАМТО, в мае 2022 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 20 РСЗО M142 HIMARS, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов. Общая стоимость заказа может составить 385 млн. долл. Приобретение данных РСЗО осуществляется в рамках проекта Land 8113 Long Range Fires. Поставка должна начаться в 2025 году.

В августе 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 22 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и другого сопутствующего оборудования на сумму до 975 млн. долл. Запрос на поставку также включает 60 контейнеров с управляемыми РС M30A1 (GMLRS), 40 контейнеров с управляемыми РС M31A1 GMLRS-U PS, 66 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности M30A2 ER-GMLRS, 24 контейнеров с управляемыми РС увеличенной дальности M31A2.

Опубликованный в апреле 2023 года Стратегический обзор обороны Австралии рекомендует Министерству обороны ускорить закупку РСЗО HIMARS, а также закупить дополнительные установки. В рамках проекта также планируется закупить высокоточную оперативно-тактическую ракету PrSM, максимальная дальность полета которой, предположительно, будет превышать 500 км.

Поставки РСЗО обеих партий планируется завершить к 2027 году.