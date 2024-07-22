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В России создадут автомобиль «Витязь» с системой РЭБ

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Арго» создаст боевую машину «Витязь» с системой РЭБ «Волнорез»

Компания «Арго» создает легкую боевую машину «Витязь» с системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волнорез». Машина предназначена для разведывательных групп и бойцов сил специальных операций, которые работают на переднем крае в зоне проведения спецоперации, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Константин Багдасаров.

По его словам, опытный образец машины «почти собран». В основе «Витязя» лежит шасси внедорожника УАЗ-469, которое оснастили дизельным двигателем с крутящим моментом около 250 ньютон-метров.

Машина несет стационарную и мобильную версию «Волнореза». Также внедорожник можно оснастить зенитной установкой с крупнокалиберным пулеметом.

«Машина для бойцов, действующих на передовой, должна быть простой, чтобы ее можно было оперативно отремонтировать в полевых условиях. У применяемых сегодня машин на бензиновых двигателях стоят различные сложные электронные системы управления, которые в условиях постоянной эксплуатации и грязи имеют риск выхода из строя. В случае с "Витязем" любой человек, имеющий маломальское техническое образование, сможет оперативно разобраться и привести его в порядок», — сказал Багдасаров.

Он отметил, что в ближайшее время машина отправится на полигонные испытания. «Витязя» планируют показать в ходе форума «Армия-2024».

Ранее в июле стало известно, что холдинг «Росэлектроника» начал поставки мобильного комплекса противодействия беспилотникам «Леший» для защиты военных машин от атак дронов. Изделие создает защитный купол над объектом.

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