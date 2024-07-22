Китайские корабли у берегов Аляски как демонстрация усиливающейся военно-морской мощи КНР и сигнал НАТО (South China Morning Post, Гонконг)

SCMP: Китай наращивает военно-морскую мощь и демонстрирует ее у берегов Аляски

Китай не стремится стать арктической военной державой, но хочет воспользоваться экономическими возможностями региона в тесном сотрудничестве с Россией, пишет SCMP. Также Пекин готов помочь Москве противостоять давлению НАТО. Вместе они бросают вызов возможностям США в Арктике.

Это редкое зрелище на Алеутских островах, но арктический регион приобретает все большее стратегическое значение для России и других стран.

Китайские военные корабли, замеченные в этом месяце береговой охраной США у берегов Аляски, это очередное свидетельство развития военного сотрудничества между Пекином и Москвой в Арктике и в северной части Тихого океана. Такой шаг, говорят аналитики, предназначен для противодействия стратегическим планам Вашингтона и НАТО в этом регионе.

Три китайских военных корабля были замечены в 200 километрах к северу от пролива Амчитка, что на юго-западной оконечности Алеутских островов. Четвертый корабль засекли примерно в 135 километрах севернее пролива Амукта, тоже возле Алеутских островов.

Береговая охрана выступила с заявлением, отметив, что все четыре китайских корабля находились в международных водах "в соответствии с международными правилами и нормами", однако вошли в пределы исключительной экономической зоны США, которая простирается на 200 морских миль (370 километров) от американского побережья.

Китайские экипажи по радиосвязи сообщили, что проводят "действия по обеспечению свободы судоходства". За этими кораблями осуществлялось наблюдение все то время, что они шли южнее Алеутских островов в направлении северной части Тихого океана. Береговая охрана заявила, что это было сделано "во избежание нарушений американских интересов на море в районе Аляски".

Китайские военные корабли появляются в этом регионе четвертый год подряд. В июле 2023 года Вашингтон направил к берегам Аляски эсминцы после того, как ВМС Китая и российский ВМФ провели совместное патрулирование вблизи Алеутских островов.

Директор Центра арктической безопасности и устойчивости при Аляскинском университете в Фэрбенксе Трой Буффард (Troy Bouffard) рассказал, что китайские военные корабли редко замечают в водах Аляски из-за традиционных сдерживающих факторов высоких широт, и что до недавнего времени китайцы действовали в основном в прибрежной зоне.

"Однако военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая вступили на амбициозный путь и быстро развивают свой океанский флот, уделяя особое внимание демонстрации военно-морской мощи", — сказал Буффард.

"Такой стратегический поворот очевиден, когда КНР проводит операции в исключительной экономической зоне другого государства. Такой подход не только сигнализирует о развитии морской доктрины Китая, но и служит суровой проверкой для ВМС КНР, наращивающих свое присутствие на международной арене".

Эти корабли были замечены 6 и 7 июля. А неделей ранее китайские ВМС приступили в Тихом океане к совместному патрулированию с российскими коллегами. Это был очередной ежегодный морской поход, а начались они в 2021 году.

Китайское министерство обороны заявило, что военные корабли Китая и России прошли по западной и северной части Тихого океана, а в воскресенье вошли в воды Южно-Китайского моря, где провели совместные учения.

"Эти действия не нацелены против какой-то третьей страны и не имеют ничего общего с текущей ситуацией на международной арене и в регионе", — говорится в заявлении военного ведомства.

Директор пекинского аналитического центра "Инициатива по зондированию стратегической ситуации в Южно-Китайском море" Ху Бо (Hu Bo) сообщил, что китайские военные корабли все чаще проходят возле берегов Аляски.

"Китайские боевые корабли стали чаще проходить у Аляски, но для НОАК это пока не стало нормой и постоянной практикой", — отметил он.

Ху Бо добавил, что очередной проход кораблей был осуществлен "отдельно" от совместного патрулирования с Россией.

Арктический регион привлекает к себе повышенное внимание из-за своей стратегической важности, причем не только как очаг напряженности между Россией и США, но и как морской маршрут из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, приобретающий все большее значение в условиях климатических изменений и таяния арктического льда.

По этой причине Аляска и Берингово море в северной части Тихого океана стали важными воротами, ведущими в Северный Ледовитый океан.

Доцент политологии из норвежского Арктического университета в Тромсё Марк Лантень (Marc Lanteigne) рассказал, что север Тихого океана стал ареной "развивающегося морского сотрудничества между Россией и Китаем". Пекин стремится воспользоваться сближением стратегических интересов с Россией для того, чтобы нарастить свое военное присутствие.

"Пекин осторожничает и не говорит о своей арктической политике с использованием терминологии жесткой силы, однако китайское правительство сегодня проявляет больше готовности и желания демонстрировать возможности своих военных по осуществлению действий вблизи Северного Ледовитого океана", — сказал Лантэнь.

"Крайне маловероятно", что Китай будет пытаться в одностороннем порядке наращивать свое военное присутствие в Арктике, но Пекин заинтересован в партнерстве с Москвой в целях противодействия тому, что "он считает американскими и натовскими попытками расширить стратегические замыслы Запада на Крайнем Севере", продолжил ученый.

После того, как в водах у берегов Аляски были замечены китайские корабли, четыре страны из Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, приняли участие в саммите НАТО, состоявшемся на прошлой неделе в Вашингтоне.

Согласно опубликованной после саммита декларации, "китайские амбиции и силовая политика" бросают новый вызов "интересам, безопасности и ценностям" НАТО, а углубление стратегического партнерства с Россией в попытке "подорвать и перекроить основанный на правилах международный порядок" является поводом для серьезной озабоченности.

Старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Институт Хадсона Лиселотте Одгорд (Liselotte Odgaard) сказала, что китайское военное сотрудничество с Россией является "главным катализатором", позволяющим Москве и дальше создавать серьезную силовую угрозу членам НАТО в арктическом регионе.

По ее словам, "реальная обеспокоенность" по поводу тесного военного сотрудничества России и Китая в Арктике будет усиливаться из-за их экономического и технического сотрудничества.

"У Китая одни из самых передовых в мире логистические системы, объединяющие воздушный, наземный и морской транспорт. У него есть средства космической разведки и наблюдения, спутники на полярной орбите, и он может делиться своими данными с Россией, что позволит ей быть в курсе перемещений морского льда и противника", — отметила Одгорд.

"Все это … можно также использовать в военных целях".

"Китай хочет помочь России, чтобы та и дальше создавала военную угрозу для НАТО, потому что это отвлекает внимание от Китая в его регионе в Азии, где ему и без того хватает конфликтов", — продолжила Одгорд.

"Китай не хочет становиться арктической военной державой, но он будет сигнализировать о своей поддержке России, поскольку чувствует, что Запад ведет себя все более провокационно и отказывается от сотрудничества".

Директор-учредитель программы внутренней безопасности и управления в чрезвычайных ситуациях Кэмерон Карлсон (Cameron Carlson) из Аляскинского университета в Фэрбенксе рассказал, что позиционируя себя в качестве "околоарктического государства", Китай стремится воспользоваться экономическими возможностями этого региона.

Там есть нефть, газ и минералы, а также более короткие маршруты между Азией и Европой, сказал Карлсон.

"Сотрудничество с Россией будет продолжаться, а Китай будет наращивать свое военное присутствие и средства наблюдения в Арктике, бросая вызов влиянию и возможностям США в регионе".

По словам Карлсона, США с подозрением смотрят на арктические амбиции Китая, "особенно что касается его возможной военной экспансии и вызовов суверенитету Арктики".

"США наверняка будут развивать свою арктическую стратегию, наращивая военное присутствие и, будем надеяться, вкладывая инвестиции в арктическую инфраструктуру и потенциал, и одновременно укрепляя альянсы с другими арктическими государствами в целях создания противовеса попыткам КНР расширить свое влияние", — сказал он.

Авторы: Сон Хён Чой (Seong Hyeon Choi), Амбер Ван (Amber Wang)