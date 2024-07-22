«Решительный охотник»: Армия США провела первые учения с гиперзвуковым ракетным комплексом Dark Eagle

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты впервые провели учения с применением нового наземного ракетного гиперзвукового комплекса Dark Eagle («Черный орел»), разрабатываемого для противостояния с Китаем. Об этом говорится в отчете Объединенной базы Льюис-Маккорд.

Армия США с 24 по 27 июня провела учения Resolute Hunter 24-2 («Решительный охотник») с участием батареи гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle. Как сообщается, американцы отрабатывали применение гиперзвукового ракетного вооружения в современных условиях боевых действий. Была отработана цепочка: «обнаружение цели — целеуказание — уничтожение цели». Пуски, естественно, были электронные.

Нюанс в том, что учения проводились с комплексом, который еще не прошел необходимых испытаний, провалив все три последних пуска. Последняя попытка запустить ракету была осенью прошлого года. Наземный ракетный гиперзвуковой комплекс Dark Eagle, более известный как LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), пытались запустить 26 октября 2023 года, но испытания были отменены из-за «проблем, обнаруженных перед запуском». Так что американцы вообще не знают, летает ли данная ракета.

Источник изображения: topwar.ru

Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) — универсальная твердотопливная баллистическая ракета средней дальности, предназначенная для наземного базирования. Ракета оснащена универсальной управляемой маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой Common Hypersonic Glide Body (C-HGB). Ракеты с блоками размещаются на двухконтейнерной установке, буксируемой тягачом Oshkosh M983A4 (8х8).

Планируется, что комплекс Dark Eagle, размещенный в Азиатско-Тихоокеанском регионе, станет «кошмаром» для Китая. В ходе единственного удачного запуска ракета пролетела 2775 км, но эксперты предполагают, что в действительности ее дальность составит от 3 до 4 тысяч километров, чего хватит для гарантированного поражения военных объектов на китайской территории.