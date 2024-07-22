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ЦАМТО

Минобороны Малайзии оценивает закупку F/A-18C/D "Хорнет" из наличия ВВС Кувейта

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Истребитель F/A-18C/D Hornet
Истребитель F/A-18C/D Hornet.
Источник изображения: US.Navy

ЦАМТО, 19 июля. Минобороны Малайзии подтвердило намерение приобрести многоцелевые истребители F/A-18C/D "Хорнет" из наличия Военно-воздушных сил Кувейта.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны Малайзии от 12 июля, посол Кувейта в Малайзии Рашид Мохаммед Рашед Аль-Салех провел переговоры с министром обороны Малайзии Халедом Нордином.

На встрече министр обороны и посол достигли договоренности расширить двустороннее сотрудничество и подписать меморандум о взаимопонимании в области обороны. Стороны условились ускорить процесс доработки проекта текста меморандума, чтобы его можно было подписать в начале 2025 года.

Министр обороны Халед Нордин также подтвердил желание Малайзии приобрести истребители F/A-18C/D "Хорнет", принадлежащие ВВС Кувейта. Как отмечается в пресс-релизе, данные намерения приветствовал посол Кувейта.

Стороны отметили, что приобретение F/A-18C/D будет способствовать дальнейшему укреплению отношений сотрудничества в области обороны между Малайзией и Кувейтом, а также обмену информацией, связанной с геополитикой и безопасностью в регионе Западной Азии, с учетом сходных позиции Кувейта и Малайзии, которые традиционно не занимают чью-либо сторону.

Министр обороны Малайзии и посол Кувейта также согласились возобновить программу обмена за счет направления военнослужащих двух стран для прохождения обучения (в первую очередь специалистов ВВС).

Как сообщал ЦАМТО, командующий ВВС Малайзии Мохд Асгар Хан бин Гориман Хан 1 мая 2024 года сообщил агентству Bernama о намерении направить в Кувейт группу специалистов для проведения переговоров по вопросу продажи F/A-18C/D "Хорнет" из состава ВВС этой страны. ВВС Малайзии рассматривают возможность их приобретения уже несколько лет. В декабре 2021 года в СМИ сообщалось о планах покупки до 33 самолетов.

Состоящие на вооружении ВВС Кувейта истребители все еще находятся в хорошем состоянии и имеют меньший налет по сравнению с малазийскими F/A-18D. В составе ВВС Кувейта имеется 26 ед. F/A-18C Hornet и 7 F/A-18D.

Направленная ВВС Малайзии группа недавно завершила оценку F/A-18C/D "Хорнет" ВВС Кувейта, о чем 6 июля заявил изданию Sinar Harian заместитель министра обороны Малайзии Адли Захари. Сообщалось, что после получения полного отчета командование ВВС проведет оценку целесообразности покупки истребителей.

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Страны
Кувейт
Малайзия
Продукция
F-18
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