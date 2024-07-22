ВВС США приняли решение о модернизации стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit

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Командование ВВС США приняло решение о модернизации стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit с целью сохранения возможности их применения до момента замены перспективными B-21 Raider в начале 30-х годов. Об этом пишет The War Zone.

По данным издания, в ходе модернизации бомбардировщики получат пакет обновлений Spirit Realm 1 (SR 1), что позволит в дальнейшем добавлять новые вооружения и системы в состав оборудования самолета. Кроме того, в обновленные B-2 установят новые дисплеи для экипажа. Да и вообще, как утверждается, будет повышена «живучесть самолета».

В ознаменование 35-й годовщины своего первого полета бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit ВВС США проводит модернизацию своих возможностей, чтобы гарантировать, что он останется ключевым элементом воздушной составляющей американской триады ядерного сдерживания, а также сможет выполнять задачи по нанесению обычных ударов на большие расстояния

- заявили в Northrop Grumman, которая и будет заниматься всем вышеперечисленным.

Американский стелс-бомбардировщик В-2 Spirit построен по схеме «летающее крыло», он может нести как обычные, так и термоядерные заряды. Его создание началось в конце 1970-х годов, но из-за растущих расходов на разработку в период 1988-1999 годов был произведен всего 21 самолет B-2 Spirit, 20 из которых стоят на вооружении ВВС США. 19 самолетов входят в состав 509-го бомбового авиакрыла 8-й воздушной армии Командования глобального удара ВВС (AFGSC), еще один самолет приписан к 412-му испытательному крылу Командования материальной части ВВС (AFMC).

В мае этого года стало известно, что в следующем году будет списан первый B-2 Spirit, получивший повреждения в наземной аварии. Командование ВВС США приняло решение не ремонтировать самолет из-за большой стоимости работ.