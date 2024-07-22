Боевой привет армии и народу России: лидер КНДР вновь высказался в поддержку СВО

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Военно-политическое сотрудничество, а правильнее сказать, стратегическое партнерство, РФ и КНДР вышло на новый уровень после недавнего визита в середине июня президента России в Пхеньян и продолжает развиваться. Тогда лидеры двух стран подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии в отношении одной из стран.

Вчера в Пхеньян прибыла делегация российских военных, возглавляемая заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко. Замглавы Минобороны РФ в составе делегации уже встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне. Подробности переговоров сообщают государственная радиостанция «Голос Кореи» и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе беседы северокорейский лидер вновь выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с военнослужащими ВС РФ, участвующими в специальной военной операции на Украине. Ранее, в том числе в ходе прошлогоднего визита в Россию и во время встречи с Владимиром Путиным в Пхеньяне, Ким Чен Ын неоднократно высказывался, что полностью поддерживает и понимает как истинные причины, так и вполне обоснованные законные цели проведения ВС РФ спецоперации.

Товарищ Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую войну для защиты суверенных прав и безопасности государства, выразив неизменную сильную поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР с ними в специальной военной операции на Украине

— говорится в сообщении ЦТАК.

В ходе переговоров стороны обсудили необходимость и важность дальнейших взаимных действий между РФ и КНДР в сфере военного дела во имя защиты безопасности и интересов обеих стран. Северокорейский лидер особо подчеркнул, что армии двух стран, связанные друг с другом давними историческими традициями и боевыми узами, должны крепче сплотиться и сыграть важную роль в развитии корейско-российских отношений в новую эпоху ради защиты мира и международной справедливости не только в регионе, но и на планете.