Войти
ЦАМТО

ВМС Малайзии планируют приобрести дополнительную партию вертолетов AW-139

144
0
0
AW-139
Двухмоторный многоцелевой вертолёт AW-139.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com

ЦАМТО, 19 июля. ВМС Малайзии планируют приобрести дополнительную партию морских многоцелевых вертолетов AW-139 в версии для проведения операций на море HOM (Helikopter Operasi Maritim) итальянской группы Leonardo.

Как сообщает AirTimes.my со ссылкой на отчет министра обороны Малайзии Мохамеда Халеда Нордина в парламенте от 24 июня 2024 года, в общей сложности для укомплектования 503-й авиационной эскадрильи ВМС планируется закупить 8 ед. AW-139 в версии HOM (англ.: MUH – Maritime Utility Helicopter) в дополнение к трем уже приобретенным.

В ответе на парламентский запрос М.Халед пояснил, что в настоящее время техническая группа ВМС детально изучает и рассматривает предложение о приобретении вертолетов типа AW-139. Министерство обороны планирует поэтапно приобрести несколько AW-139 HOM в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.).

Приобретенная техника расширит возможности ведения разведки на море и поддержки операций ВМС Малайзии в штатах Сабах и Саравак.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о планах командования Военно-морских сил Малайзии приобрести новые морские вертолеты и катера по результатам проведения соответствующих тендеров было объявлено в июле 2019 года. Сообщалось, что бюджет проекта закупки трех вертолетов для проведения операций на море (HOM) составит 220 млн. ринггитов. (53,3 млн. долл.).

Позднее командование ВМС Малайзии подтвердило, что контракт на поставку в период 2022-2024 гг. трех вертолетов AW-139 был подписан 11 сентября 2020 года с национальной компанией Galaxy Aerospace Malaysia (GAM), которая, вероятно, выступает посредником при закупке машин у группы Leonardo. Стоимость и другие детали соглашения не раскрывались.

Летные испытания первого собранного для ВМС Малайзии AW-139 начались на предприятии Leonardo в сентябре 2021 года. В ноябре 2021 года представители ВМС Малайзии посетили предприятие и ознакомились с ходом производства, которое продвигалось с опережением графика.

Первые два вертолета AW-139 были получены в апреле 2022 года и официально эксплуатируются 503-й эскадрильей с 1 июля 2022 года. Третий AW-139 был доставлен на авиабазу "Кота-Кинабалу" 29 октября 2022 года и принят на вооружение 26 ноября. По информации малазийских ресурсов, в отличие от первых двух вертолетов, третий AW-139 (р.н. M503-03) был передан с установленным с правого борта пулеметом (вероятно 12,7-мм M3M компании FN Herstal).

Вертолет AW-139, серийно выпускаемый с 2003 года, в настоящее время состоит на вооружении 24 стран мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Продукция
AW-139
Компании
Leonardo
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.08.2014
Санкциями по своим
28.02.2012
Страны Азии будут лидировать по объемам продаж новых вертолетов
09.07.2009
Полный улёт
01.07.2009
Новинки парижского салона
11.06.2009
Подводя итоги HeliRussia 2009
29.04.2008
Малайзия закупит 3 вертолета AW-139 компании AugustaWestland
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу
  • 19.07 10:38
  • 1
Узбекский бронетранспортер Arslon