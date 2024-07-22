ВМС Малайзии планируют приобрести дополнительную партию вертолетов AW-139

ЦАМТО, 19 июля. ВМС Малайзии планируют приобрести дополнительную партию морских многоцелевых вертолетов AW-139 в версии для проведения операций на море HOM (Helikopter Operasi Maritim) итальянской группы Leonardo.

Как сообщает AirTimes.my со ссылкой на отчет министра обороны Малайзии Мохамеда Халеда Нордина в парламенте от 24 июня 2024 года, в общей сложности для укомплектования 503-й авиационной эскадрильи ВМС планируется закупить 8 ед. AW-139 в версии HOM (англ.: MUH – Maritime Utility Helicopter) в дополнение к трем уже приобретенным.

В ответе на парламентский запрос М.Халед пояснил, что в настоящее время техническая группа ВМС детально изучает и рассматривает предложение о приобретении вертолетов типа AW-139. Министерство обороны планирует поэтапно приобрести несколько AW-139 HOM в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.).

Приобретенная техника расширит возможности ведения разведки на море и поддержки операций ВМС Малайзии в штатах Сабах и Саравак.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о планах командования Военно-морских сил Малайзии приобрести новые морские вертолеты и катера по результатам проведения соответствующих тендеров было объявлено в июле 2019 года. Сообщалось, что бюджет проекта закупки трех вертолетов для проведения операций на море (HOM) составит 220 млн. ринггитов. (53,3 млн. долл.).

Позднее командование ВМС Малайзии подтвердило, что контракт на поставку в период 2022-2024 гг. трех вертолетов AW-139 был подписан 11 сентября 2020 года с национальной компанией Galaxy Aerospace Malaysia (GAM), которая, вероятно, выступает посредником при закупке машин у группы Leonardo. Стоимость и другие детали соглашения не раскрывались.

Летные испытания первого собранного для ВМС Малайзии AW-139 начались на предприятии Leonardo в сентябре 2021 года. В ноябре 2021 года представители ВМС Малайзии посетили предприятие и ознакомились с ходом производства, которое продвигалось с опережением графика.

Первые два вертолета AW-139 были получены в апреле 2022 года и официально эксплуатируются 503-й эскадрильей с 1 июля 2022 года. Третий AW-139 был доставлен на авиабазу "Кота-Кинабалу" 29 октября 2022 года и принят на вооружение 26 ноября. По информации малазийских ресурсов, в отличие от первых двух вертолетов, третий AW-139 (р.н. M503-03) был передан с установленным с правого борта пулеметом (вероятно 12,7-мм M3M компании FN Herstal).

Вертолет AW-139, серийно выпускаемый с 2003 года, в настоящее время состоит на вооружении 24 стран мира.