Филиппины обратились к Японии с просьбой передать им снимаемые с вооружения Сил самообороны системы ПВО

Зенитные управляемые ракеты Hawk сухопутных сил самообороны Японии на инспекционном параде на полигоне Асака в пригороде Токио. 5 октября 2003 года.

ЦАМТО, 19 июля. МНО Филиппин официально обратилось к Японии с просьбой о передаче или продаже зенитных ракетных комплексов, которые в ближайшее время будут сняты с вооружения Сил самообороны Японии.

Об этом в интервью MaxDefense Philippines 10 июля заявил бывший министр обороны Японии Онодера Ицунори.

Силы самообороны Японии в настоящее время располагают зенитными ракетными комплексами малой дальности "Тип-81" и Improved HAWK, которые в ближайшее время могут быть выведены из эксплуатации и переданы Вооруженным силам Филиппин.

Кроме того, Япония в настоящее время производит зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тип-11" и средней дальности "Тип-03", которые могут быть проданы Филиппинам за счет кредитного финансирования под низкие проценты.

В последние годы отношения в области обороны между Филиппинами и Японией укрепились, чему способствовала озабоченность двух стран действиями Китая в Южно-Китайском море. Стратегическое сотрудничество осуществляется посредством различных соглашений, совместных военных учений и оборонных поставок.