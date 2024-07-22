Орбан заявил, что держит в секрете шаги в ходе миссии мира

Премьер-министр Венгрии отметил, что опасается вмешательства со стороны

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен продолжить миротворческую миссию по Украине, но не хочет заранее сообщать о своих следующих шагах, опасаясь, что ему могут помешать. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что не считает это чрезмерной осторожностью, поскольку существуют силы, не заинтересованные в мирном урегулировании украинского конфликта.

"Это вполне обоснованная осторожность, потому что появилось много противников миротворческой миссии. Если заранее станет известно, каким будет следующий шаг, то многие сделают так, чтобы он не мог не быть выполнен. Всегда сначала надо что-то сделать, а потом уже говорить об этом, так что я тоже буду действовать таким образом", - сказал глава венгерского правительства.

Он также отметил, что недавние покушения на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа, по сути, были направлены против всех политиков, принадлежащих к "партии мира". По его словам, "провоенные силы пытаются убрать сторонников мира со сцены или из центра событий".

В ходе своей 10-дневной миротворческой миссии Орбан побывал 2 июля в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства 8 июля нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По завершении совещания альянса 11 июля он отправился во Флориду в гости к Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. После этого Орбан заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах и возвращения в Белый дом Трамп "решит эту проблему".