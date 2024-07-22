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Военное обозрение

Адмирал ВМС США в отставке: в определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Отставной адмирал американских ВМС и бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что встреча основных мировых геополитических лидеров проходила отнюдь не на саммите НАТО в Вашингтоне, а в Астане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В своей статье для американского издания Bloomberg Ставридис отмечает, что в определенном смысле ШОС является альтернативной версией НАТО. Кроме того, отставной адмирал напомнил, что более 30 процентов мирового ВВП приходится на страны, входящие в Шанхайскую организацию, которая охватывает почти 80 процентов Евразийского континента и около 40 процентов всего мирового населения.

Ставридис подчеркнул, что продолжение укрепления сотрудничества России и Китая в рамках ШОС является для НАТО серьезным вызовом, поскольку Пекин и Москва, помимо прочего, наращивают свое военное взаимодействие, проводя совместные военные учения и сотрудничая в области технологий в рамках связей ШОС.

Отставной американский военный опасается, что Россия и Китай могут использовать ШОС, чтобы значительно ослабить влияние США на крупные региональные державы, такие как Турция и Саудовская Аравия. При этом Эр-Рияд уже является партнером ШОС и стремится к полноправному членству в организации. Да и Эрдоган, побывавший на саммите в Астане, заявил, что Турция не исключает вступления в ШОС. Это стало бы очень серьезным прецедентом с учетом того, что Турция является членом НАТО.

Ранее Ставридис заявлял, что в настоящее время военный блок НАТО находится на пике своего могущества, при этом главной задачей альянса по-прежнему является сдерживание России сейчас и в будущем.

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