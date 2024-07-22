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ЦАМТО

В новый пакет военной помощи Франции Украине войдут 18 гаубиц CAESAR и 24 легких танка

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Военнослужащие Украины ведут огонь из самоходной гаубицы Caesar, 2022 год
Военнослужащие Украины ведут огонь из самоходной гаубицы Caesar, 2022 год.
Источник изображения: Reuters

ЦАМТО, 19 июля. Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц CAESAR, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ Минобороны.

"Согласно документу, ВСУ будет поставляться дополнительная военная техника. Речь идет о 128 бронемашинах типа VAB, 18 артиллерийских установках CAESAR, 24 легких танках, а также противотанковых ракетах, грузовиках и радарах", – сообщил телеканал.

По данным France 3, эти поставки планируется осуществить до конца 2024 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
VAB
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