В новый пакет военной помощи Франции Украине войдут 18 гаубиц CAESAR и 24 легких танка

Военнослужащие Украины ведут огонь из самоходной гаубицы Caesar, 2022 год.

ЦАМТО, 19 июля. Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц CAESAR, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ Минобороны.

"Согласно документу, ВСУ будет поставляться дополнительная военная техника. Речь идет о 128 бронемашинах типа VAB, 18 артиллерийских установках CAESAR, 24 легких танках, а также противотанковых ракетах, грузовиках и радарах", – сообщил телеканал.

По данным France 3, эти поставки планируется осуществить до конца 2024 года.