Разработанный по просьбе бойцов ударный FPV-дрон «Пиранья-13» начал поступать в зону СВО

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Российские бойцы в зоне СВО получили новую версию FPV-дрона «Пиранья» — «Пиранья-13», первые беспилотники уже прибыли на фронт и успешно применяются в боевых действиях. Об этом сообщили в СКБ «Пиранья».
FPV-дроны «Пиранья» стали известны после поражения ими первого американского танка Abrams. На сегодняшний день выпускается целая линейка беспилотников под этим названием с полезной нагрузкой от 2,5 до 8 кг, а также с возможностью применения в ночное время суток. «Пираньи» предназначены для поражения живой силы и бронетехники противника, в том числе тяжелой. Но бойцам нужен был дрон, способный нести полезную нагрузку порядка 10 кг.
Как пояснили в КБ, разработка новой версии «Пираньи» началась по просьбе бойцов одного из подразделений. Им нужен был FPV-дрон, способный нести два термобарических снаряда или противотанковую мину на 10 км и после этого вернуться на место. Работы над дроном заняли полгода, и в итоге получилась «Пиранья-13», способная нести 15 кг полезной нагрузки на 15 км.
Новый дрон способен проводить дистанционное минирование, а также доставлять на позиции воду, продукты и боекомплект. Ну и выполнять свою основную задачу в качестве дрона-камикадзе.
— приводят «Известия» слова представителя СКБ.