Украинское Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ до десяти образцов иностранных пистолетов и пистолетов-пулемётов

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Украинские военные теперь официально могут носить и применять пистолеты и пистолеты-пулеметы иностранного производства. Минобороны Украины объявило о допуске к эксплуатации в ВСУ около десяти новых образцов оружия. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Примерно 10 образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства допущено к эксплуатации в ВСУ. Решение принято в рамках комплекса мер, осуществляемых для отражения «широкомасштабного вторжения» российской армии. Как пояснили в Минобороны, на сегодняшний день процедура введения того или иного оружия в эксплуатацию ВСУ ускорена, получение номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники занимает не более 10 дней.

Таким образом, на вооружение украинской армии приняты пистолеты иностранного производства от оружейных компаний США, Италии и Бельгии. Марки оружия не называются, большинство пистолетов имеют калибр 9 мм, но есть и 11,43 мм. Украинские военные теперь могут приобретать и эксплуатировать данное оружие.

По пистолетам-пулеметам еще меньше информации, не сказано даже о странах-производителях. Лишь отмечается, что они легкие, компактные и эффективные в ближнем бою, оснащаются магазинами на 30 патронов, а один из новых образцов может использовать магазины на 15, 20 и 25 патронов. Он же оснащен складным прикладом в обе стороны и адаптером для установки глушителя.

Все пистолеты-пулеметы характеризуются очень высокой скорострельностью, что является крайне важным в условиях ближнего боя

- добавили в Минобороны Украины.