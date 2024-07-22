Войти
Военное обозрение

Украинское Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ до десяти образцов иностранных пистолетов и пистолетов-пулемётов

139
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные теперь официально могут носить и применять пистолеты и пистолеты-пулеметы иностранного производства. Минобороны Украины объявило о допуске к эксплуатации в ВСУ около десяти новых образцов оружия. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Примерно 10 образцов пистолетов и пистолетов-пулеметов иностранного и украинского производства допущено к эксплуатации в ВСУ. Решение принято в рамках комплекса мер, осуществляемых для отражения «широкомасштабного вторжения» российской армии. Как пояснили в Минобороны, на сегодняшний день процедура введения того или иного оружия в эксплуатацию ВСУ ускорена, получение номенклатурного кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники занимает не более 10 дней.

Таким образом, на вооружение украинской армии приняты пистолеты иностранного производства от оружейных компаний США, Италии и Бельгии. Марки оружия не называются, большинство пистолетов имеют калибр 9 мм, но есть и 11,43 мм. Украинские военные теперь могут приобретать и эксплуатировать данное оружие.

По пистолетам-пулеметам еще меньше информации, не сказано даже о странах-производителях. Лишь отмечается, что они легкие, компактные и эффективные в ближнем бою, оснащаются магазинами на 30 патронов, а один из новых образцов может использовать магазины на 15, 20 и 25 патронов. Он же оснащен складным прикладом в обе стороны и адаптером для установки глушителя.

Все пистолеты-пулеметы характеризуются очень высокой скорострельностью, что является крайне важным в условиях ближнего боя

- добавили в Минобороны Украины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Италия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
07.07.2008
Европейский "журавль" против американской "синицы". А400М - конкурент заокеанских военно-транспортных самолетов
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
03.04.2008
Сердечные разногласия
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
02.03.2007
Эксгумация РСМД
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу
  • 19.07 10:38
  • 1
Узбекский бронетранспортер Arslon