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ЦАМТО

ВВС Таиланда приняли первую пару легких боевых самолетов AT-6TH

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Источник изображения: Фото: welcome-page.rtaf.mi.th

ЦАМТО, 19 июля. Командование ВВС Таиланда официально приняло первую пару легких боевых самолетов AT-6TH (с.н. "41101" и "41102") разработки Textron Aviation Inc.

Новые самолеты заменят снятые с вооружения в 2021 году L-39 "Альбатрос" чешской компании Aero Vodochody.

Как сообщает Airdatanews.com, церемония приемки прошла 16 июля на авиабазе "Чиангмай". Самолеты войдут в состав 411-й эскадрильи 41-го авиакрыла ВВС Таиланда, размещенного на авиабазе. Ранее восемь пилотов ВВС Таиланда прошли летную подготовку в США, включая курсы инструкторов и летчиков-испытателей.

Как сообщал ЦАМТО, 14 ноября 2021 года командование ВВС Таиланда заключило с американской Textron Aviation Defense (подразделение Textron Inc.) прямой коммерческий контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин", наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и обучение личного состава. Стоимость заказа составила 4,314 млрд. бат (143,4 млн. долл.). Согласно условиям контракта, работы будут выполняться на предприятии Textron Aviation в Уичито (шт.Канзас).

ВВС Таиланда стали первым зарубежным заказчиком американского штурмовика, который получил обозначение AT-6TH. Самолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая обеспечение безопасности границ, непосредственную авиационную поддержку, поддержку операций по борьбу с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми.

В августе 2023 года МО США заключило с Textron Aviation контракт стоимостью 12,466 млн. долл. на поставку компонентов для самолетов AT-6TH, которые не были включены в базовое соглашение с компанией.

Справочно:

В сентябре 2020 года командование ВВС Таиланда также заключило с Textron Aviation Defense контракт стоимостью 162 млн. долл. на поставку 12 учебно-тренировочных самолетов T-6C "Тексан-2" (тайское обозначение T-6TH). Официальная церемония принятия на вооружение ВВС Таиланда всех 12 самолетов состоялась на авиабазе "Кампхаенг Саен" (пров.Накхонпатхом) в августе 2023 года.

Как сообщило 16 июля командование ВВС Таиланда, AT-6TH оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68D мощностью 1600 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 316 узлов. Перегоночная дальность AT-6TH – 1725 морских миль, максимальная высота полета – 31000 футов, грузоподъемность – 1864 кг.

Поставка первых AT-6TH совпала по времени с развернувшейся дискуссией о покупке новой партии истребителей для ВВС Таиланда. В начале июля командующий ВВС Таиланда маршал авиации Панпакди Паттанакул рекомендовал выбрать самолеты "Грипен".

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Продукция
Gripen NG
L-39
Т-6 Texan-II
Компании
Aero Vodochody
Pratt&Whitney
Textron
Проекты
2020-й год
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