В Самаре ведется подготовка стрелков из дробовиков для уничтожения дронов самолетного и мультикоптерного типа

ЦАМТО, 19 июля. На базе спортивно-стрелкового комплекса по стендовой стрельбе в Самаре ведется подготовка стрелков из гладкоствольного оружия для уничтожения дронов самолетного и мультикоптерного типа.

Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, данные занятия проводятся с военнослужащими соединения связи общевойсковой армии ЦВО, убывающими в зону проведения СВО и входят в курс подготовки противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Обучение проводится по методике спортивной стендовой стрельбы и подготовке охотников с помощью дробовиков. Стрельба ведется из гладкоствольных ружей "Сайга", "Вепрь", МР-153 и других ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов по летящим мишеням-тарелочкам. Мишени выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок и в случае попадания дроби в летящую мишень, она разбивается.

Помимо визуального обнаружения мишеней, военнослужащие учатся ориентироваться по звуку летающего дрона, мгновенной реакции на него и быстрой перезарядке комплекта боеприпасов.

"Подготовка стрелков из гладкоствольного оружия для уничтожения дронов различных типов – это важный этап в подготовке военнослужащих-связистов перед убытием на СВО. Данная стрельба по мишеням требует не только точности и мастерства, но и умения быстро реагировать на изменяющиеся условия. Эта программа подготовки позволит нашим военнослужащим эффективно противодействовать угрозе, которую представляют дроны в современных боевых условиях", – отметил руководитель стрельбы майор Николай Кочетков.