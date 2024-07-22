Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen 11-05

Старт осуществили в 6:03 мск с космодрома Тайюань

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen 11-05. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао".

Согласно информации, опубликованной на странице издания в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 11:03 по пекинскому времени (06:03 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-4B ("Чанчжэн-4-би"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 528-й пуск.

Как уточняется, Gaofen 11-05 разработана Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники. Спутник будет использоваться в таких сферах, как перепись земельных ресурсов и определение соответствующих прав на собственность, городское планирование, проектирование дорог, оценка урожая, предотвращение и смягчение последствий стихийных бедствий. Другие космические аппараты той же группировки были запущены в 2018, 2020, 2021 и 2022 годах.

CZ-4B - трехступенчатая жидкотопливная ракета нового поколения с диаметром обтекателя 3,8 метра. Она достигает примерно 47 м в длину и способна вывести на солнечно-синхронную орбиту (высота 700 км) до 2,5 тонны полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024 году их количество планируется довести примерно до 100.