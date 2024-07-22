Эсминец УРО «Замволт»

Эсминцы с управляем ракетным оружием (УРО) типа DDG 1000 «Замволт» (Zumwalt) в ВМС США считаются одними из самых совершенных надводных боевых кораблей в мире. Головной корабль проекта назван в честь адмирала Элмо Р. Замволта-младшего.

Проект разработан в рамках программы «Эсминец» 21-го века» (DD21 «21st Century Destroyer»), согласно которой предусматривалось строительство 32 многофункциональных эсминцев для замены с 2012 года фрегатов класса «Оливер Хазард Перри» (Oliver Hazard Perry) и эсминцев (эм) типа «Спрюэнс» (Spruance) с распределением затрат на исследования и разработки по всем кораблям в размере 9,6 млрд. долл.

В связи с сокращением финансирования в ноябре 2001 года Министерство обороны США переименовала DD21 в DD(X). В апреле 2002 года в рамках DD(X) компания Huntington Ingalls Industries (HII) (ранее Northrop Grumman Ship Systems) была выбрана ведущим разработчиком. Компания возглавила «золотую команду», в составе: Raytheon Systems – интегратор, Bath Iron Works – субподрядчик по проектированию и испытаниям, а также Lockheed Martin, BAE Systems Land and Armaments (ранее United Defense) и Boeing.

Эсминец УРО «Замволт» DDG 1000

На деле затраты на DD(X) превысили первоначальные сметы, в вследствие чего количество кораблей последовательно сокращалось до 24, затем до 7. Это значительно увеличило стоимость одного корабля до 4,24 млрд. долл. (без учета затрат на НИОКР) и существенно превысило стоимость одной АПЛ типа «Вирджиния» (2,688 млрд. долл.). Итогом стало решение о строительстве только трех кораблей. В апреле 2016 года общие затраты на программу достигли 22,5 млрд. долл. при средней стоимости 7,5 млрд. долл. за корабль.

Эсминцы УРО проекта «Замволт». Источник: invoen.ru

Основные тактико-технические характеристикиэм DDG 1000 «Замволт»

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В настоящее время принятые в состав ВМС США эсминцы «Замволт» интегрируются с гиперзвуковой неядерной ракетной системой мгновенного удара (Conventional Prompt Strike, CPS), которая, как считается, предоставит им дополнительные возможности ведения боевых действий.

Основные тактико-технические характеристики DDG 1000 «Замволт». Источник: invoen.ru

Скрытность

Одним из основных требований к конструкции корпуса корабля была незаметность в радиолокационном, акустическом и инфракрасном спектрах.

Как результат, корпус DDG 1000 имеет трапециевидную форму (или tumblehome – пер. «завал борта»), при которой выше ватерлинии бота скошены внутрь, в направлении вершины надстройки. Это значительно уменьшает радиолокационную заметность (эффективную площадь рассеяния – ЭПР), поскольку такой наклон дает гораздо менее четкое радиолокационное отражение, чем привычная более угловатая форма корпуса.

Перевернутая носовая часть спроектирована так, чтобы рассекать волны, а не перелетать их. Устойчивость такой формы корпуса в условиях открытого моря вызвала споры среди военно-морских специалистов. Существовало мнение, что «из-за волн, надвигающихся сзади, когда корабль кренится, он может потерять поперечную остойчивость, поскольку корма выступает из воды – и практически перевернуться.» Разработчикам на плавающей модели (в масштабе 1/4) удалось доказать заказчику перспективность своего решения и поперечную остойчивость корабля.

Плавающая модель эм «Замволт»

В целях снижения ЭПР на эсминце установлена полностью электромагнитно совместимая цельнокомпозитная рубка, которая скрывает большую часть радиотехнического оборудования. Над рубкой располагается интегрированная многофункциональная мачта.

Дополнительно элементы надстройки, имеющие острые углы, хотя и выглядят под краской металлическими, в действительности выполнены из пробкового дерева (бальсы). Для предотвращения отражения от мелких выступов на поверхностях судно покрашено ферритовой краской, обладающей частичными свойствами радиопоглощения.

Надстройка эм УРО «Замволт»

В январе 2013 года ВМС США подали заявки на более дешевую стальную рубку в качестве опции для DDG-1002, последнего эсминца типа «Замволт». 2 августа 2013 года ВМС США объявили о заключении контракта на сумму 212 млн. долл. с компанией General Dynamics Bath Iron Works на строительство стальной рубки для эсминца «Линдон Б. Джонсон». Военно-морской институт США заявил, что «первоначальная конструкция корабля должна была иметь гораздо меньшую ЭПР, но соображения стоимости побудили военно-морской флот в течение последних нескольких лет пойти на сделку по увеличению ЭПР, чтобы сэкономить деньги …»

Тем не менее, по утверждению представителя командования ВМС США, несмотря на то, что «Замволт» на 40% больше эсминца типа «Орли Бёрк», его ЭПР сходна с сигнатурами рыболовецкого судна. «Заваленный» корпус и композитная рубка уменьшают отражение сигнала радара. В целом, угловатая конструкция эсминца делает его обнаружение с помощью РЛС «в 50 раз более трудным, чем обычного эсминца».

Для улучшения обнаружения корабля другими судами в небоевых ситуациях (при пересечении оживленных судоходных путей или работа в ненастную погоду), ВМС тестируют добавление бортовых отражателей для улучшения радиолокационной заметности конструкции.

В целях снижения инфракрасной заметности и корабля в элементах конструкции надстройки использовались панели из пробкового дерева, а также проведена разработка глушителя выхлопных газов. Дополнительной инфракрасную заметность снижает мокрый снег вдоль бортов.

Как утверждается, акустическая заметность «Замволт» сравнима с акустической характеристикой АПЛ типа «Лос Анджелес».

Энергосистема корабля

Эсминец УРО «Замволт» стал первым надводным кораблем ВМС США, на котором используется полностью электрическая силовая установка «турбина-генератор-электродвигатель» мощностью 78 МВт. Примененная схема подобна АПЛ типа «Огайо».

Морская газовая турбина Rolls-Royce MT-30

DDG 1000 оснащен полностью электрическим приводом и интегрированной энергосистемой (IPS). В её составе два основных турбогенератора Rolls-Royce MT-30 мощностью 34,5 МВт, два вспомогательных турбогенератора (ATG) Rolls Royce RR4500 по 3,9МВт каждый и два усовершенствованных асинхронных двигателя. MT30 на 80% схож с авиадвигателем Rolls-Royce Trent 800 от широкофюзеляжного реактивного самолета Boeing 777.

Электрический привод устраняет необходимость в карданном валу и редукторах и обеспечивает преимущества в снижении акустической заметности, увеличении доступной мощности для систем вооружения и улучшении качества жизни экипажа.

Полностью электрическая силовая установка «Замволта» также вырабатывает дополнительную резервную мощность 58 МВт, что позволяет интегрировать перспективной высокоэнергетическое оружие и датчики.

Продолжение следует…

По материалам ресурсов seaforces.org, naval-technology.com, militarytoday.com