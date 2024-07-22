Трамп утверждает, что Россия начала СВО, увидев провал США в Афганистане

Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула.

Москва была "воодушевлена" неудачей американской администрации, отметил экс-президент Соединенных Штатов

МИЛУОКИ /штат Висконсин/, 19 июля. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что Россия начала специальную военную операцию на Украине, увидев слабость США при выводе американских войск из Афганистана.

"Посмотрите на то, что происходит на Украине. <...> Это началось с катастрофического вывода войск из Афганистана. <...> Воодушевленная этим провалом, Россия вторглась на Украину. Они увидели, что эти люди [нынешняя американская администрация] некомпетентны", - утверждал он, выступая в четверг вечером с речью на национальном съезде республиканцев в Милуоки. В этом выступлении, ставшем кульминацией общенационального партийного слета, Трамп дал официальное согласие баллотироваться в президенты США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах.

Трамп назвал вывод войск из Афганистана "самым большим унижением" в истории США. "Мы оставили там военную технику общей стоимостью $85 млрд и многих американских солдат", - сказал он.

Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции (с 2010 по 2013 год) численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.