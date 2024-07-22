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ТАСС

На Сахалине впервые испытали дрон "Иволга" с российским ИИ

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник успешно прошел испытания, сообщили в конструкторском бюро "Стратим"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат "Иволга" с искусственным интеллектом, работающий на отечественном чипе-микропроцессоре, успешно прошел испытания в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг - 2024" на Сахалине. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Стратим".

"На "Архипелаге" был впервые поднят в воздух и испытан дрон "Иволга" с искусственным интеллектом на российском чипе. Дрон разработан компанией "Стратим", а искусственный интеллект, чип "Скиф", производится компанией "Элвис" по 28-нм техпроцессу. Это наша совместная разработка. До этого дроны с ИИ на отечественных чипах не летали. Микропроцессор позволяет запускать нейронную сеть на борту без использования наземной станции и осуществлять все вычисления прямо во время полета на дроне с минимальной задержкой", - заявили в "Стратим".

По словам разработчика, таким образом "Иволга" переводится в режим автопилота и следует за человеком. "Это происходит следующим образом: нейросеть определяет человека в кадре и дает команду дрону подлететь к нему на определенное расстояние, после чего удерживает в полете эту дистанция за человеком, куда бы он ни перемещался", - рассказали в конструкторском бюро.

Демонстрационный полет "Иволги" состоялся на аэродроме "Пушистый" в рамках специализированной лаборатории по искусственному интеллекту. "В России до этого чипов, которые можно было бы поставить на борт не существовало, равно как и подобной интеграции. На "Архипелаге" прошла специализированная лаборатория по искусственному интеллекту, которая завершилась данным демонстрационным полетом дрона "Иволга". Полет был осуществлен на аэродроме "Пушистый", - добавил собеседник ТАСС.

Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" проходит на Сахалине с 8 по 21 июля. 

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Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
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