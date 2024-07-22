Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины

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Портал France Info сообщил о составе нового пакета военной помощи, который Франция предоставит Украине.

По данным французских журналистов, этот пакет будет включать в себя значительное количество оружия. В частности, в него войдут 128 бронемашин VAB, 18 гаубиц Caesar, 28 лёгких танков AMX-10RC и противотанковые управляемые ракеты (тип которых не уточняется). Кроме того, пакет также будет включать в себя грузовики (вероятно, Arquus) и радары.

Франция будет обучать украинских солдат на военных полигонах и в учебных центрах. Они пройдут обучение эксплуатации танков и других видов оружия.

Париж уже передал Украине ракеты большой дальности SCALP и самоходные гаубицы Caesar. Недавно президент Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину истребителей Mirage 2000. В ВВС Украины положительно оценили это решение, подчеркнув, что Mirage 2000 — это самолёт, способный эффективно выполнять боевые задачи.

Особое внимание западных комментаторов привлекли противотанковые управляемые ракеты. Некоторые предполагают, что Украина может получить ракеты «Акерон» пятого поколения. Эти ракеты уже были поставлены во Францию в 2023 году.

Akeron — это многофункциональная ракета, предназначенная в первую очередь для оснащения пехотных подразделений. Она может быть интегрирована в боевые машины или военные корабли. Ракета имеет дальность действия до 5 км и может быть использована против танков, инфраструктуры и пехоты. Она разработана компанией MBDA France для замены франко-германского MILAN и американского FGM-148 Javelin.