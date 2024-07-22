Германия разработала секретный план военных операций по противодействию российской угрозе (Newsweek, США)

Newsweek: ФРГ разработала план переброски солдат НАТО в случае войны с Россией

В Германии разрабатывают чрезвычайный план по переброске военнослужащих НАТО через территорию страны, пишет Newsweek. ФРГ готовится переместить сотни тысяч солдат и единиц техники, если противостояние с Россией перерастет в полномасштабную войну, отмечается в материале.

Дэвид Бреннан

В министерстве обороны ФРГ подтвердили, что ведомство разрабатывает чрезвычайные планы по переброске "сотен тысяч" военнослужащих НАТО через территорию Германии в случае войны с Россией.Комментарий министерства последовал после появления в СМИ сообщений об активизации военной подготовки на фоне разгорающегося непрямого конфликта с Москвой.

Во вторник официальный представитель командования национальной обороны бундесвера подтвердил Newsweek, что секретный "оперативный план Германии" (OPLAN DEU) "последовательно разрабатывается и постоянно обновляется под руководством командования национальной обороны бундесвера".

Комментарий ведомства последовал за публикацией в Spiegel материала, из которого следует, что ФРГ готовится обеспечить переброску через свою территорию порядка 800 тысяч военнослужащих НАТО и 200 тысяч единиц транспорта, если противостояние с Россией перерастет в полномасштабную войну.

"Способность быстро перебросить крупные воинские соединения НАТО на восточный фланг альянса в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности – это центральный элемент конвенционального сдерживания", – пояснил официальный представитель командования.

"Важнейшая задача, стоящая перед Германией, – гарантировать успешное запланированное развертывание и снабжение союзных и федеральных войск, в особенности, в том, что касается роли ФРГ как страны развертывания [контингента], реализуемой с привлечением ресурсов всех правительственных структур". Согласно планам НАТО, нескольким сотням тысяч солдат должны оказываться постоянная материально-техническая поддержка и медицинская помощь.

По данным Spiegel, разработчики планов и на федеральном уровне, и на уровне альянса занимаются вопросом распределения огромного контингента по крупнейшим автомагистралям страны. При этом особое внимание должно быть уделено трассе А2 протяженностью почти 500 километров, проходящей от расположенного на западе страны города Оберхаузен до пригородов Берлина на востоке, неподалеку от границы с Польшей.

Как ожидается, пишет Spiegel, именно эта автомагистраль – и несколько находящихся по пути ее следования ключевых мостов – станут ключевыми целями для российских ударов в случае войны.

"При планировании принимается в расчет не одна лишь трасса – как ось для движения сквозь территорию ФРГ, – но и множество других шоссе и автомагистралей", – объяснил официальный представитель берлинского командования.

"Как пример такой оси запад-восток можно назвать центральную автомагистраль А2".

"В этих целях в плане уточняются требования к армии и условия, которые должны выполнить другие государственные и гражданские оборонные структуры. Речь идет о задачах масштаба всего правительства и всего общества. Из соображений военной тайны мы не можем вдаваться в детали и, соответственно, подтвердить приведенные в статье цифры".

"Вполне возможно, что противник может предпринять меры, чтобы воспрепятствовать или замедлить передвижение воинского контингента НАТО. Определение конкретных рисков для соответствующей инфраструктуры, шагов, которые нужно будет предпринять в этом случае, времени и места их осуществления – все это входит в проводимый нами текущий анализ угроз и продолжающийся процесс обмена мнениями с гражданскими структурами".

В информационном материале о плане OPLAN DEU, предоставленном редакции Newsweek министерством обороны Германии, говорится, что начало Россией военной операции в феврале 2022 года "до основания потрясло европейскую архитектуру безопасности и вынудило ФРГ пересмотреть свой оборонный потенциал, а также способность выполнять свои обязательства перед НАТО".

Немецкие чиновники были в числе тех, кто предупреждал, что угроза прямой конфронтации между НАТО и Россией превратилась в серьезную и реалистичную проблему, поскольку альянс все активнее поддерживает Киев, а Москва не выказывает никаких признаков уменьшения масштаба военных действий в отношении соседнего с ней государства.