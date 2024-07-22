В России разрабатывают РЭБ-автомобиль "Витязь"

В России создают легкий военный автомобиль "Витязь" с системой РЭБ "Волнорез"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Для российских разведывательных групп и сил специальных операций, действующих на переднем крае в зоне СВО, создается легкий военный автомобиль "Витязь", оснащенный системой РЭБ "Волнорез", сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной машины ООО "Арго" Константин Багдасаров.

"Создавая проект "Витязь", мы исходили прежде всего из желания сделать легкий, простой в обращении автомобиль, который при этом обладал бы мощным тяговитым дизельным двигателем и был бы защищен такой эффективной модульной РЭБ как "Волнорез", для наших бойцов из разведгрупп и сил специальных операций, действующих в зоне СВО. Сегодня уже почти собран первый опытный образец автомобиля", - сказал он.

Как рассказал Багдасаров, за основу "Витязя" разработчики взяли шасси автомобиля УАЗ 469, но установили вместо бензинового дизельный двигатель мощностью порядка 100 лошадиных сил и крутящим моментом около 250 Ньютон-метров при 1600 оборотах в минуту. Кроме того, шасси оснащено как стационарным, так и мобильным комплексом РЭБ "Волнорез". В качестве вооружения на машине могут устанавливаться зенитные пулеметные установки, спаренные с крупнокалиберным пулеметом КПВТ.

Основным преимуществом нового автомобиля разработчик назвал ходовые качества и неприхотливость в обслуживании.

"Машина для бойцов, действующих на передовой, должна быть простой, чтобы ее можно было оперативно отремонтировать в полевых условиях. У применяемых сегодня машин на бензиновых двигателях стоят различные сложные электронные системы управления, которые в условиях постоянной эксплуатации и грязи имеют риск выхода из строя. В случае с "Витязем" любой человек, имеющий маломальское техническое образование, сможет оперативно разобраться и привести его в порядок", - пояснил собеседник агентства.

Говоря о задачах, которые может выполнять "Витязь", Багдасаров отметил, что речь может идти в том числе о прикрытии подразделений во время их ротации на переднем крае.

По его словам, в ближайшее время машина должна отправиться на испытания на полигон, в ходе которых будут проверены ее заявленные технические характеристики и работа установленного на нее комплекса РЭБ.

Ожидается, что "Витязь" будет представлен на экспозиции "Арго" в рамках военно-технического форума "Армия-2024".

Система РЭБ "Волнорез" впервые была представлена на военно-техническом форуме "Армия-2023". Она выполнена в форм-факторе малоразмерного (длина - 484 миллиметра, вес – 13 килограммов) конуса, который магнитной "липучкой" устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и так далее) и гражданскую технику.

Ключевой особенностью данного комплекса является его модульность – в "Волнорез" прописываются те частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы "Волнореза" устанавливают на машины новые "конусы", тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.