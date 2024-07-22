Войти
ТАСС

В Киеве заявили, что обещанные Западом истребители так и не пришли

141
0
0
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

F-16 должны были поставить летом

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные Киеву западными странами истребители F-16, которые должны были быть поставлены этим летом, так и не пришли.

"Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли", - заявил Зеленский в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, в котором говорится, что западные страны планируют предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16. Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался.

Говоря о президентских выборах в США, Зеленский подчеркнул, что Киев готов работать с любой властью в США. При этом он отметил, что в случае переизбрания Трампа работа будет тяжелой, но Украина готова с ней справляться.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
26.06.2023
Нидерланды заключили контракт с бельгийской фирмой на пулеметы для ВСУ
19.06.2023
НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
13.06.2023
Киев намерен обсудить подготовку летчиков ВСУ на встрече в формате Рамштайн
29.05.2023
Дания и Нидерланды возглавят обучающую ВСУ пилотированию F-16 коалицию
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
13.07.2021
Русские в воздухе: они прилетают с востока каждый июнь (Berlingske, Дания)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 02:09
  • 2816
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.07 01:47
  • 539
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.07 01:18
  • 2736
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.07 13:32
  • 69
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 21.07 11:38
  • 2
Руслан Пухов: Стране необходима новаторская организация противодроновой обороны
  • 21.07 11:27
  • 73
Война на Украине: первый день
  • 21.07 11:26
  • 14
США желают увеличения военного присутствия Индии в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания КНР - СМИ
  • 21.07 09:55
  • 163
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 20.07 21:14
  • 1
Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российской армии
  • 20.07 16:03
  • 4
В Киеве хотят получить сразу 130 истребителей F-16
  • 20.07 12:54
  • 16
В России разработали машину поддержки ТОС с дистанционно управляемым боевым модулем
  • 20.07 12:50
  • 142
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 20.07 11:46
  • 2
Станет ли Польша катализатором войны НАТО с Россией?
  • 19.07 14:04
  • 0
Беларусь готова протянуть руку помощи Донбассу
  • 19.07 10:38
  • 1
Узбекский бронетранспортер Arslon