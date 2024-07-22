F-16 должны были поставить летом

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные Киеву западными странами истребители F-16, которые должны были быть поставлены этим летом, так и не пришли.

"Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли", - заявил Зеленский в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление лидеров Дании, Нидерландов и США, в котором говорится, что западные страны планируют предоставить Украине эскадрильи истребителей F-16. Украинские летчики смогут использовать F-16 уже нынешним летом, процесс передачи самолетов начался.

Говоря о президентских выборах в США, Зеленский подчеркнул, что Киев готов работать с любой властью в США. При этом он отметил, что в случае переизбрания Трампа работа будет тяжелой, но Украина готова с ней справляться.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители, в случае их появления у ВСУ, будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.