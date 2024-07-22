Служба в доставке: разработан БПЛА для дистанционного минирования

FPV-дрон «Пиранья» сможет перебросить до 15 кг груза на расстояние до 15 км

Усовершенствованная версия FPV-дрона «Пиранья», в свое время уничтожившего первый американский танк Abrams, появилась в зоне боевых действий, выяснили «Известия». Теперь он сможет заниматься дистанционным минированием, доставкой воды, продовольствия, боекомплекта на удаленные позиции и сбрасывать различные боеприпасы. Разработка нового БПЛА началась по просьбе одного из подразделений с линии боевого соприкосновения и длилась около полугода. Эксперты считают, что локальное минирование с использованием FPV-дрона «Пиранья» создаст серьезные проблемы на путях снабжения и маршрутах переброски техники противника.

Три задачи — один FPV-дрон

Российские бойцы получили первый FPV-дрон «Пиранья-13» в зоне специальной военной операции. Об этом «Известиям» рассказал руководитель по связям с общественностью СКБ «Пиранья».

К компании-разработчику, ставшей широко известной благодаря уничтожению с помощью их БПЛА первого американского танка Abrams в зоне СВО, обратились военнослужащие с просьбой доработать беспилотник для возможности дистанционного минирования и сброса боеприпасов.

— Нужно, чтобы дрон мог унести два термобарических снаряда или противотанковую мину на 10 км и после этого вернулся на место. В таком случае необходимо добавить ему еще одну камеру.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков Источник изображения: iz.ru

Это слишком большая «птица», чтобы летать днем, поэтому будем работать по сумеркам, тогда нужна ночная либо тепловая камера — такой запрос поступил в СКБ «Пиранья» от одного из наших подразделений.

В результате опытно-конструкторских работ это техническое задание было выполнено даже с запасом — беспилотник способен доставить до 15 кг груза на расстояние до 15 километров.

Одна из задач, которую может решить FPV-дрон, — дистанционное минирование.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Вторая задача — доставка воды, продовольствия и боеприпасов на удаленные позиции.

— Бойцы уходят, например, на неделю, взяв с собой около трех литров воды на человека. После их идут сменять, и часто бывает, что этот отряд по тем или иным причинам не доходит. В итоге бойцы, что ушли несколько дней назад, вынуждены ждать еще неделю, когда следующая пересменка придет. И всю эту неделю они живут без воды. И вот с помощью «Пираньи-13» эта проблема решается, так как она переносит до 15 килограммов, — объяснил представитель компании.

Третья задача — сброс кассетных боеприпасов, ВОГов либо самодельных взрывных устройств.

Как можно облегчить работу нашим бойцам в будущем

Вопрос снабжения солдат, находящихся на линии боевого соприкосновения, сейчас стоит очень остро, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Из-за активного применения FPV-дронов доставка воды и боеприпасов становится очень нетривиальной задачей, — уверен он. — Любая техника и люди, которые подвозят эти грузы, сразу же оказываются одной из первоочередных целей. Грузоподъемность в 10–15 кг — достаточно неплохая. Кроме того, ночь — как раз самое подходящее время для минирования. Можно незаметно проникнуть на территорию противника чуть дальше и сбросить там мины на пути снабжения, по которому он проходит. Также в это время суток дрон будет менее заметен, днем из-за своих больших размеров он будет становиться очень удобной целью для уничтожения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев, создание серьезной минной полосы требует десятков мин, если не сотен. Но с помощью таких БПЛА можно минировать точечные участки — дороги, устоявшиеся трассы, то есть не в чистом поле создавать сотни метров заминированной территории, а локально.

— Если таких дронов будет производиться достаточное количество, в частности, в каждом подразделении будет их по десять, тогда это позволит небольшому подразделению за сутки произвести минирование немаленькой территории, — уточнил он. — Две, четыре, шесть мин — это тоже очень серьезно и на пути следования техники противника создаст проблемы. Также этот дрон может варьировать полезную нагрузку, что крайне полезно для Вооруженных сил РФ, потому что они смогут, исходя из потребности, выбирать боеприпасы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Кроме того, эксперт предложил в дальнейшем попробовать сделать работу таких дронов автономной.

— Работа ночью не принесет нашим бойцам неудобств, но можно создать специальное программное обеспечение, чтобы ее облегчить. Многие действия дроны могут совершать практически без участия оператора, — отметил он. — Оператор нужен, когда ведется «охота» за движущимся объектом. А если нужно доставить некий груз из точки «А» в точку «Б» и произвести заранее понятные действия, работу БПЛА можно автоматизировать. Так, например, командир подразделения на ноутбуке ввел какие точки надо заминировать и чем. Боец зарядил дрон соответствующими боеприпасами — и БПЛА пошел по маршруту, выполняя задание.

Характеристики новой «Пираньи»

Разработка велась больше полугода. Благодаря восьми двигателям и правильно подобранной винтомоторной группе аппарат имеет грузоподъемность до 15 кг. Этим он существенно отличается от предыдущих моделей «Пиранья-7» и «Пиранья-10», у которых этот показатель — 2,5 и 4,5 кг соответственно.

«Пиранья-13» — это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер и возможность установки нескольких для мультиспектральной работы, систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей.

Новый способ минирования территории противника

Раннее «Известия» писали, что чуть более полугода назад Российская армия начала применять БПЛА для заброса мин в тыл противника. Об этом специальному корреспонденту издания рассказали бойцы на передовой.

— Как известно, есть три вида БПЛА, — отмечает командир взвода Денис, позывной Легат. — Ударные дроны, разведчики и так называемые FPV (First Person View, «вид от первого лица». — «Известия»), то есть камикадзе. Сейчас к ним добавился четвертый — наши «минеры», способные с помощью специальных механизмов взвести до боевой готовности снаряд в воздухе и произвести его сброс.

Мина ПОМ-2 для минирования территории противника дроном Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Дроны-минеры тоже относятся к классу FPV, объясняет Легат, управление осуществляется пультом в виртуальных очках. Но не требуется врезаться в цель и, соответственно, самоликвидироваться. Летательный аппарат доставляет снаряд в нужную точку, в 2–6 км от линии разграничения. А после возвращается обратно к оператору, оставаясь в строю. Так, по словам Дениса, беспилотник с именем «Святой Георгий» (свои винтовые машины парни называют, подобно кораблям в царской армии, именами русских святых) совершил 34 успешных полета туда и обратно.

Наиболее распространенный снаряд для заброса — мина ПОМ-2 (противопехотная осколочная). При взведении ее из корпуса наружу высвобождаются четыре тонкие 10-метровые капроновые нити, которые действуют как датчики-растяжки. Радиус кругового поражения «помки» — 16 м.

Юлия Леонова