Танк точный: как воюют механизированные части ВС РФ

Опыт боев постоянно вносит коррективы в тактику применения бронированных машин

При продвижении наших войск вперёд значительную роль продолжают играть танки, несмотря на большое количество БПЛА и насыщенность вражеских позиций противотанковыми средствами. Машины получают дополнительную защиту и быстро ремонтируются силами экипажей, когда это возможно. Боевая работа в сегодняшних условиях проходит как с больших дистанций с закрытых огневых позиций, так и в непосредственной поддержке штурмовых групп, с выходом на прямую наводку. «Известия» узнали, как действуют танкисты 10-го отдельного танкового батальона (ОТБ).

Бронирован и опасен

10 ОТБ ВС РФ — бывший отдельный танковый батальон Народной милиции ДНР «Дизель», который начинал войну на трофейной технике. Многие ставшие сегодня распространенными во всей нашей армии приемы, такие как ведение огня с закрытых огневых позиций при корректировке с квадрокоптера, начинали внедрятся именно в этой части еще до начала специальной военной операции. Сегодня легендарное формирование воюет на газотурбинных танках Т-80 различных модификаций, на которые перевооружалось в 2022 году. Многие экипажи и сейчас состоят из жителей Донбасса, которые начинали свой боевой путь до начала СВО.

— Эти две медали, «За отвагу» и «Жукова», получил я, еще когда работал на Марьинке. За отличные боевые заслуги. С экипажем мы давно вместе, с начала Марьинки (речь о первом входе в Марьинку весной 2022 года силами НМ ДНР. — «Известия»). Мы так сплотились хорошо, друг друга сразу начали понимать с полуслова.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Бывало даже, не подсказывали друг другу, а уже знали, что заранее делать, когда и что нужно выполнять, какую задачу, — рассказывает командир танка с позывным Литвин. Он служит с 2020 года, пришел механиком-водителем. Сам Литвин из поселка Комсомольское, а наводчик и механик-водитель из Шахтёрска. Участвовать в боях 2014–2015 годов им не довелось по возрасту, но они были их свидетелями в родных городах.

Разговор идет возле танка Т-80, который заканчивают ремонтировать после повреждений. Машина ранних версий оборудована дополнительной динамической защитой, почти все свободные площади заняты блоками «Контакт-1». Башня сверху закрыта козырьком большой площади, за которым в народе закрепилось название «мангал». А за башней, не мешая ее вращению, закреплены большие прямоугольные ящики, которые одновременно обеспечивают защиту двигателя от поражения сверху и дают большой объем для хранения необходимых вещей, инструментов, маскировочных сетей и т.д.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В литературе такое решение называют «ящик Роммеля» — считается, что первыми подобную конструкцию использовали немецкие танкисты для хранения запасов во время боев в Африке. Но сегодня подобное решение уже достаточно прочно ассоциируется с донбасским стилем «тюнинга» боевой техники.

На дополнительном козырьке сверху закреплен на подвесе порошковый огнетушитель, который срабатывает при температуре 200 градусов, соответственно, тушит башню сверху в случае возгорания. А по периметру, на ящиках ЗИП, несколько мощных блоков систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Танкисты говорят, что, просматривая записи видеокамер, установленных на танке в боевых условиях, видели падения вражеских дронов-камикадзе в 5–10 м от машины. Конечно, в бою с помощью приборов наблюдения увидеть такую мелкую цель почти невозможно. Но такие видео дают уверенность в том, что защита работает.

Новая тактика

В основном танкам сегодня угрожают артиллерия и БПЛА, а вот прямые бои «танк против танка» стали исчезающей редкостью.

— Прямо я не знаю даже, мало шансов встретить технику. Была задача один раз — встретить вражескую «шестьдесятчетверку» (Т-64) на Марьинке, но она не приехала. Я стоял, ждал, ждал, минут 10–15, но так и не приехал противник, — рассказывает Литвин о том единственном в его боевом пути случае, когда он мог вступить в танковый бой.

Командир танка Литвин Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Оператор-наводчик Виктор, так же как и командир, служит с 2020 года, сразу после школы пошел в НМ ДНР и в институт заочно.

Оператор-наводчик Виктор Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Боевой путь начинался в первый день СВО, когда танкисты прорывали первую линию украинских укреплений на бывшем участке разведения сил и средств Петровское – Богдановка, где за годы действия Минских соглашений так и не удалось достигнуть стабильного прекращения огня.

— Богдановка — это первый бой наш был, в который мы вступили. Там, можно сказать, даже романтика военная какая-то была, тогда всё по-другому еще было. Да, потом Николаевка, Новогнатовка, Старогнатовка, потом дошли до Волновахи, взяли Волноваху. Оттуда мы уже поехали на штурм Марьинки, наши танки первые заходили в Марьинку, — вспоминает Виктор 2022 год, когда в начале СВО, до массового появления дронов-камикадзе, танки применялись в качестве основной силы при прорывах.

Такие эпизоды на нынешнем этапе СВО — исключительная редкость. Командиры машин и операторы за время боев освоили навыки стрельбы с закрытых позиций, корректировки огня и многое другое, что раньше считалось необходимым скорее в самоходной артиллерии. Но точность и скорострельность танковых орудий и мобильность самих бронированных машин нужна и сегодня. Там, где грамотные командиры знают, как применить сильные стороны техники, танкисты продолжают успешно выполнять задачи.

В июне «Известия» сообщали, как танкисты поддерживают огнем наступающие войска на авдеевском направлении. Они стали широко применять беспилотники в своей работе. В частности, такой прием, как работа с закрытых огневых позиций (ЗОП), требует корректировки с воздуха. Ведение огня с ЗОП позволяет танкам «порвать дистанцию» и работать с гораздо большего расстояния.

Дмитрий Астрахань