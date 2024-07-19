США угрожают Японии и Нидерландам санкциями из-за поставок оборудования для выпуска чипов в Китай

Агентство Bloomberg невольно подпортило акционерам ASML радость от довольно успешного квартального отчёта публикацией материала о назревающих противоречиях между США, Японией и Нидерландами в сфере экспортного контроля за поставками оборудования для выпуска чипов в Китай. Если союзники не прислушаются к властям США, им грозят специфические санкции.

По крайней мере, такой информацией о ходе переговоров между американскими чиновниками и их коллегами в Нидерландах и Японии располагает агентство Bloomberg. Власти США, по данным источников, выражают недовольство отсутствием стремления японских и нидерландских партнёров к полной синхронизации экспортных ограничений в отношении китайских производителей полупроводниковой продукции. По крайней мере, как считается, японская Tokyo Electron и нидерландская ASML до сих пор не перекрыли возможность для своих китайских клиентов получать сервисное обслуживание от производителей оборудования, купленного до введения американских санкций в октябре 2022 года. Возможно, американских чиновников также беспокоят сообщения о росте выручки японских и нидерландских поставщиков оборудования на китайском направлении, хотя в условиях действующих санкций речь может идти только о достаточно зрелых технологических решениях.

Американские поставщики оборудования типа KLA, Applied Materials и Lam Research давно подчиняются требованиям властей страны, но считают, что их зарубежные конкуренты находятся не в равных с ними условиях, сохраняя возможность поставлять в Китай часть оборудования и зарабатывать на этом. Во многом благодаря лоббированию этими американскими компаниями своих интересов и возникают соответствующие законодательные инициативы властей США.

Как отмечает Bloomberg, в недрах американского правительства сейчас ведётся дискуссия о необходимости применения санкций в отношении тех стран, которые вредят интересам США в сфере поставок в недружественные третьи страны оборудования, хотя бы частично использующего технологии американского происхождения. В случае с продукцией тех же ASML и Tokyo Electron подобные вторичные санкции были бы применимы, и это беспокоит не только представителей данных компаний, но и политиков в Японии и Нидерландах. США используют данный рычаг для давления на власти указанных двух стран с целью ужесточения ограничений на экспорт профильного оборудования в Китай, а также сокращения спектра оказываемых услуг китайским клиентам указанных компаний.

Данных слухов, которые пока не особо подтверждаются на официальном уровне, оказалось достаточно для снижения курса акций японской Tokyo Electron на 8,3 % на сегодняшних торгах в Токио. Это самое сильное падение курса акций этого эмитента в пределах одной торговой сессии за три предыдущих месяца. Заодно просели на 5,1 % акции Screen Holdings, на 4,1 % подешевели акции Disco Corp., а ценные бумаги Advantest Corp. отреагировали падением на 2,5 %. Все эти японские компании занимаются поставками оборудования и материалов, используемых при производстве чипов. По некоторым оценкам, Tokyo Electron в Китае получает до 20 % выручки.

По неофициальным данным, японское правительство противится введению дополнительных санкций, рассчитывая заодно дождаться итогов предстоящих выборов президента США, прежде чем делать серьёзные шаги в этом направлении. Даже американские производители оборудования хотели бы избежать вторичных санкций для своих зарубежных конкурентов. В Нидерландах и Японии у американских компаний остаются партнёры, с которыми необходимо сотрудничать, и если санкции их поссорят, это навредит бизнесу. В апреле Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал отчёт, в котором говорилось, что из-за существующих санкций капитализация американских поставщиков оборудования уже сократилась на $130 млрд в совокупности. Кроме того, запрет на поставку оборудования в Китай лишит американские компании части клиентов, и это негативно скажется на их выручке. Сами производители обеспокоены тем, что испугавшиеся санкций клиенты по всему миру начнут искать альтернативные источники продукции, и это также навредит бизнесу.

Американские производители оборудования в качестве инструмента влияния на зарубежных конкурентов хотели бы видеть организацию Министерством торговли США выдачи экспортных лицензий, определяющих право компаний по всему миру поставлять в Китай оборудование, хотя бы частично использующее технологии американского происхождения.

Алексей Разин