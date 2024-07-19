NASA рассказало, что для затопления МКС понадобится усиленный SpaceX Dragon, но сначала станция будет снижаться сама

Как известно, для операции по сведению с орбиты и затоплению в Тихом океане Международной космической станции NASA выбрало компанию SpaceX. Вчера стало известно больше подробностей о данной миссии. Сводить станцию с орбиты будет модернизированный грузовой корабль SpaceX Dragon. А процесс займёт несколько лет, но сам корабль будет задействован лишь на финальной стадии.

В NASA ещё раз подчеркнули, что даже без участия России станция продолжит оставаться обитаемой. Россия рассматривает вариант выхода из проекта МКС в 2028 году, тогда как NASA будет тянуть станцию до 2030 года и дольше, если коммерческие орбитальные станции к этому времени будут не готовы. Для США будет неприемлемо, если в небе над Землёй останется одна единственная космическая станция, принадлежащая Китаю.

Модернизированный для свода с орбиты МКС корабль SpaceX Dragon будет нести в шесть раз больше топлива и в три-четыре раза больший запас энергии, чем в обычных капсулах Dragon. Конечный результат, по крайней мере, согласно рендеру, опубликованному SpaceX, выглядит как увеличенный Dragon. В расширенном пространстве будет храниться все дополнительное топливо, генераторы энергии и новая авионика, необходимые для завершения миссии МКС. Сюда входят 30 дополнительных ракетных двигателей Draco в дополнение к 16, уже установленным на стандартной конфигурации капсулы.

Усиленный SpaceX Dragon. Источник: 3dnews.ru

Согласно расчётам, на снижение высоты станции с нынешних примерно 400 км до высоты «невозврата» 220 км уйдёт от 12 до 18 месяцев. Всё это время на МКС будет оставаться экипаж астронавтов, который будет обеспечивать нормальную работу станции. Только после этого начнет работу модернизированный Dragon. В течение четырех дней он выполнит серию пусков двигателей, чтобы вывести станцию на точную траекторию схода с орбиты, а затем проведет финальный спуск. Части станции, которые не сгорят в атмосфере Земли, упадут в пока еще не определенную необитаемую часть океана.

По словам представителей NASA, агентство совместно с другими партнерами станции — «Роскосмосом», Европейским космическим агентством, Японским агентством аэрокосмических исследований и Канадским космическим агентством — решило обратиться к частным компаниям с предложением о создании аппарата для спуска после того, как стало понятно, что возможности «Роскосмоса» не соответствуют размерам станции.

Кроме предложения SpaceX в агентстве рассматривали вариант с буксиром компании Northrop Grumman. Её грузовики также летают на МКС и могут быть модернизированы для свода станции с орбиты. Более того, компания Northrop Grumman обещала справиться с работой в более сжатые сроки. Тем не менее, у буксира Northrop Grumman был один изъян (не считая более высокой стоимости проекта) — он не мог работать при определённых углах положения Солнца по отношению к Земле. Поэтому в NASA в итоге выбрали гарантированно рабочий вариант буксира SpaceX. Наконец, компания SpaceX имеет настолько разветвлённую систему поставок и производства, не считая интеграции в программы NASA, что её выбор оправдан на все сто процентов.

Геннадий Детинич