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Деловая газета "Взгляд"

Из Европы хотят сделать военную крепость

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Из Европы хотят сделать военную крепость
Из Европы хотят сделать военную крепость.
Источник изображения: @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эксперты оценили перспективы превращения ЕС в оборонный союз

Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена превратить ЕС в оборонный союз. Об этом она заявила в своей политической программе в ходе переизбрания на второй срок. В частности, глава ЕК намерена значительно увеличить расходы на безопасность и обозначить новые подходы к наращиванию военного потенциала государств – членов ЕС.

"В последние несколько лет обнаружилась хроническая нехватка инвестиций и неэффективное расходование средств на наши оборонные возможности", – подчеркивает она. Согласно приведенным ею данным, с 2019 по 2021 год ЕС увеличил траты на оборону лишь на 20%, в то время как у России и Китая данный показатель вырос на 300% и 600% соответственно.

Глава ЕК отметила, что расходы государств ЕС не согласованы между собой и не соответствуют принятым стандартам. По ее словам, страны сохранят самостоятельность в вопросах учений и дислокации их войск, однако совместные усилия необходимы для укрепления коллективного оборонно-промышленного потенциала.

Фон дер Ляйен также подтвердила планы о назначении еврокомиссара по обороне. В его обязанности будут входить курирование инициатив, связанных с совершенствованием системы безопасности объединения: единую систему противовоздушной обороны, а также собственный проект по кибербезопасности.

В России предложение главы ЕК восприняли негативно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подобные проекты указывают на приверженность Евросоюза конфронтационным мерам в своей внешней политике. Кроме того, во время пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН глава МИД Сергей Лавров назвал ЕС придатком НАТО.

По мнению экспертов, инициатива фон дер Ляйен с политической точки зрения выглядит как попытка подстраховать НАТО в случае, если к власти в США придет Дональд Трамп, который намерен "заставить Европу платить за свою безопасность". Однако с военной и экономической точек зрения ее планы выглядит едва ли реализуемыми.

"Урсула фон дер Ляйен хочет превратить Европу в военную крепость. Резкие изменения риторики заметны и среди других представителей руководства ЕС. Если раньше местные лидеры хвалились экономическими успехами или развитой правовой базой, то сегодня они призывают возродить былую силовую мощь", – сказал германский политолог Александр Рар.

"Конечно, менталитет европейцев не может не меняться, однако все это вызывает простой, но закономерный вопрос: откуда на модернизацию и наращивание военного потенциала будут браться деньги? Понятно, что предложение фон дер Ляйен вынудит страны ЕС значительно нарастить расходы на безопасность", – уточняет он.

"Однако в Евросоюзе нет признаков к началу экономического роста. Кроме того, обостряются и другие проблемы: увеличивается социальное недовольство, а к власти в некоторых государствах постепенно приходят правые силы. Заниматься развитием ВПК в подобных условиях будет достаточно непросто", – акцентирует собеседник.

"При этом страны ЕС, которые не состоят в НАТО, также будут постепенно привлекаться к участию в гонке вооружений. В случае стратегической необходимости, в НАТО готовы в экстренном порядке развернуть базы на территории небольших государств, не состоящих в альянсе. Однако многие государства не потянут жизнь в новой реальности", – подчеркивает эксперт.

"Конечно, внутри Европы имеются серьезные разногласия по поводу необходимости обострения отношений с Россией. Но в настоящий момент в ЕС практически полностью отсутствует движение за мир, которое активно сопротивлялось милитаризации Старого Света еще 40 лет назад. Разумеется, протесты против увеличения расходов на военную сферу будут, но их влияние окажется несущественным", – детализирует Рар.

У европейцев всегда возникали проблемы с финансированием своих военных инициатив,

добавляет военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. "Начнем с того, что долгое время страны ЕС не могли обеспечить взносы в оборонный бюджет НАТО в размере 2% от ВВП", – отмечает он. "Некоторые успехи на данном направлении стали появляться лишь в этом году. Сама идея оборонного союза для Европы не нова. Своими корнями она уходит еще в прошлое столетие, а за ее реализацию еще недавно высказывался Эммануэль Макрон. Тем не менее достичь значительных успехов на данном поприще никому не удавалось", – акцентирует эксперт.

"Инициатива имеет огромное количество проблем. Наиболее показательным, пожалуй, можно считать вопрос о создании единой системы ПВО. Во-первых, чьи вооружения станут основой для будущей общеевропейской обороны? Каждое государство начнет тянуть одеяло на себя, желая получить большое число контрактов для местного ВПК", – уточняет собеседник.

"Кроме того, столь масштабный межгосударственный проект потребует колоссальной координации между военными ведомствами разных стран. Для успеха ЕС потребуется преодолеть извечную проблему – бюрократизм. Единая система ПВО будет работать исключительно при максимально слаженных действиях всех членов организации", – подчеркивает Козюлин.

При этом внеблоковые страны в составе ЕС вроде Австрии, Кипра, Мальты и Ирландии не станут препятствием на пути создания оборонного союза,

считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. "В качестве примера возьмем Австрию. Эта страна теснейшим образом сотрудничает с НАТО уже не первое десятилетие", – говорит он.

"При этом республика является достаточно мощным производителем вооружений, которые создаются в соответствии со всеми нормами альянса. Более того, Вена находилась у истоков формирования оборонной программы ЕС, логическим развитием которой и занимается Урсула фон дер Ляйен", – замечает собеседник.

"Вступить при необходимости в НАТО или усилить военную интеграцию с другими государствами ЕС в будущем для Австрии не составит большого труда. Большая часть материальной базы для этого имеется. Необходимо лишь жесткое политическое решение об изменении конституции. То же самое можно сказать и про меньшие внеблоковые страны Евросоюза. Теоретически включить их в архитектуру НАТО большого труда не составит", – добавляет эксперт.

Евгений Поздняков

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1 комментарий
№1
19.07.2024 03:07
Конечно цифры несопоставимые 20% увеличения расходов на оборону против 300% и 600% у России и Китая соответственно. Причем надо сказать ,что дефицита товаров народного потребления у России не наблюдается.
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