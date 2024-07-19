Европе самое время начать паниковать (The Guardian, Великобритания)

Немецкие солдаты принимают участие в международных военных учениях Большая квадрига 2024 на полигоне в Пабраде, к северу от Вильнюса, Литва, 29 мая 2024 года.

The Telegraph:

Европе пора паниковать из-за "неминуемого" нападения России, пишет The Telegraph. Если Трамп победит на выборах, США в случае войны скорее всего открестятся от защиты союзников. Читатели издания не оценили алармизма автора — и с юмором предложили партнерам по НАТО принять все как есть. И заранее учить русский.

Даже если доселе Европа сохраняла относительное спокойствие, после решения Дональда Трампа выбрать в напарники по президентской гонке сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса ей пора бить в набат. Отсутствие какой-либо ясности относительно того, какую роль США будут играть в обеспечении безопасности континента, вызывает большую тревогу. Можно утверждать с уверенностью: Трамп будет руководствоваться максимой "Америка превыше всего, Европа в последнюю очередь" — а это сулит серьезные последствия как для конфликта на Украине, так и для безопасности всего Запада.

Трампов кандидат в вице-президенты отнюдь не "ястреб": когда Россия только готовилась ввести на Украину войска в феврале 2022 года, независимый сенатор от Огайо заявил: "Буду с вами начистоту, судьба Украины меня не волнует, что бы с ней ни произошло". С тех пор, помимо призывов к Киеву прекратить сопротивление и начать переговоры с Россией, из уст Вэнса постоянно звучала критика в адрес Европы и НАТО в целом — за стремление укрыться под американским зонтиком безопасности.

Короче говоря, есть вполне реальный шанс, что при администрации Трампа-Вэнса противостоять российской угрозе Европе придется в одиночку. Так что если и паниковать, то сейчас самое время.

Страны на восточном фланге Европы — те же Польша и Эстония — уже многие месяцы предупреждают о перспективе прямой войны с Россией в ближайшие два-три года, в зависимости от исхода украинского конфликта. Их точка зрения, которой, увы, нередко пренебрегают, заключается в том, что ключевая цель России в долгосрочной перспективе — размыть и, в итоге, опровергнуть представление о незыблемости статьи 5 устава НАТО, после чего весь альянс станет бесполезен со стратегической точки зрения. Они также отмечают, что как только украинский конфликт закончится (причем, скорее всего, это произойдет в результате переговоров, а не прямой победы Киева), Россия сможет бросить свою мобилизованную армию на решение иных задач.

Несмотря на военные злоключения Москвы на Украине, мнение, что статья 5 устава НАТО — всего лишь пустышка, весьма популярно в российской столице. И в конце концов у России в запасе есть целая масса способов испытать ее на прочность, не развязывая полномасштабной войны обычными средствами. Реваншистские взгляды России на границы в Балтийском море могут спровоцировать морскую агрессию. Не исключены теракты и кибератаки против ключевой инфраструктуры, за которыми последуют правдоподобные запирательства. Наконец, есть перспектива ограниченного нападения на Прибалтику или шведский остров Готланд. Если Америка или другой союзник в такой ситуации поставит саму доктрину о коллективной обороне под сомнение, полагают некоторые лидеры, это даст России зеленый свет на дальнейшее прощупывание ситуации до тех пор, пока она не сможет критически дестабилизировать сразу несколько стран альянса (Россия не собирается нападать на Европу. Все вышеперечисленные и нижеследующие "сценарии российской агрессии" являются лишь наглядным примером откровенно неуклюжей западной пропаганды — прим. ИноСМИ).

Увы, в некоторых европейских столицах готовность России проверить статью 5 устава НАТО на прочность по-прежнему отрицают (не вполне сознавая того нюанса, что это можно сделать, формально ее не нарушив). Они благодушно почивают на лаврах, памятуя об относительно стабильном первом сроке Трампа.

Помимо европейских иллюзий, тревожит и отсутствие консенсуса насчет приемлемых "рисков эскалации" с Россией. Все это выглядит неубедительно, и без поддержки США эти разногласия, несомненно, могут усугубиться и не дадут Европе отреагировать на российский вызов коллективной безопасности. По сути, Европа до сих пор психологически не готова действовать в одиночку.

Картина боеготовности столь же безрадостна. Возьмем, к примеру, Германию. Канцлер Олаф Шольц создал специальный фонд в 100 миллиардов евро на закупку современного оружия, однако парламентский комиссар по вооруженным силам Ева Хёгль недавно посетовала, что у Бундесвера "слишком мало всего". Хёгль хочет, чтобы численность немецкой армии увеличилась с 181 000 до 203 000 — однако только за в 2023 год численность личного состава сократилась на 1 537 человек.

Эти же проблемы допекают и британские вооруженные силы. В феврале комитет по обороне Палаты общин получил неутешительное предупреждение: из-за нехватки личного состава и техники военный потенциал страны истощится всего за два месяца войны. А военный подрядчик Northrop Grumann недавно предостерег, что британская противовоздушная оборона "крайне ограничена, вплоть до ничтожности".

Военно-промышленная база Европы тоже не готова работать отдельно от Америки. В прошлом месяце комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил, что за 2024 год ЕС выпустит 1,7 миллиона 155-мм снарядов. Однако осведомленные лица из оружейной промышленности блока предупредили, что фактическое производство наверняка составит лишь треть от обещанного объема. Эти оценки вполне правдоподобны и наверняка соответствуют действительности. В конце концов, свою цель поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года ЕС выполнил лишь на 30%. Это, что и говорить, тревожная тенденция, поскольку Россия не только сама выпускает от 2,5 до 5 миллионов снарядов в год, но и может наладить дополнительные поставки из Белоруссии и Северной Кореи (Россия не получает военную помощь от третьих стран — прим. ИноСМИ).

Так что картина вырисовывается поистине мрачная. Таким образом, сейчас самое время привнести в процесс принятия решений давно назревшее ощущение срочности и безотлагательности. Однако расходы на оборону постепенно увеличиваются. В феврале уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены альянса в совокупности потратят на оборону в 2024 году 380 миллиардов долларов. Это приличный рост. Польша даже планирует увеличить военный бюджет до 5% ВВП в 2025 году, а министр обороны Германии Борис Писториус обдумывает довести военные расходы до 3,5% ВВП.

Принятая ЕС военно-промышленная стратегия также позволит правительствам взять оружейное производство под контроль в случае чрезвычайной ситуации и ослабит правила продажи оружия третьим странам. Также обнадеживают реформы системы управления (в частности, внедрение в немецкое командование структур, контролирующих развертывание сил внутри страны и за рубежом) — равно как и недавнее повышение в должности трезвомыслящих "ястребов" (в частности, портфель верховного дипломата в Брюсселе получила бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас).

Но, учитывая масштабы запущенности и бесхозяйственности после холодной войны, предстоит сделать гораздо больше.

Хотя Трамп поставил Украине летальное оружие и пригрозил вывести США из НАТО, напугав европейских союзников и вынудив их увеличить расходы на оборону, его второй срок будет совсем иным. Вэнс твердо убежден, что военные ресурсы США необходимо перенацелить на Индо-Тихоокеанский регион, и намерен уделять больше внимания ближневосточному региону, чем европейскому. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и многие его коллеги думают иначе, но едва ли они рискнут подрывать единую позицию Трампа-Вэнса.

Поскольку Трамп увеличивает свой отрыв в президентской гонке, Европе пора учиться самостоятельности. Не только ради Украины, но и ради всего континента. Строго говоря, озаботиться этим надо было даже не вчера — а сегодня момент уже точно упущен.

Об авторе: доктор Сэмюэл Рамани (Samuel Ramani) — научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований.

Комментарии читателей The Guardian:

John Bentley

Есть реальная угроза, что на фоне бесконечного потока корыстных статеек от писак со шкурными интересами в ВПК общественность схватит паранойю.

Я не понимаю, с чего ради России вновь расширять свои границы за счет стран, откуда она ушла все пару десятилетий назад, потому что не могла их больше держать в узде. Ее действия на Украине продиктованы лишь стремлением защитить местных русских от издевательств Зеленского, спасти Черноморский порт в Крыму и сохранить нейтральное буферное государство, как когда-то договорились Рейган и Горбачев. Путин выкатил мирное соглашение, так что можно лишь надеяться, что Трамп вскоре сделает так, что его примут.

Martin Hague

Украина — кормушка для леваков. Именно сюда дочки-сыночки левых поборников климата вроде Пелоси, Ромни, Керри и Байдена едут работать в нефтегазовых компаниях. Здесь же они отмывают свои деньжищи.

Boots The Chemist

Как по-русски "сдаемся"? Надо выучить — вот, собственно, и вся наша оборонительная стратегия.

Peter Taber

Может, все-таки вместо того, чтобы паниковать, Европе лучше затянуть пояса, заняться делом и выполнить давнишние военные обязательства, а? Как гласит старая поговорка: хочешь мира — готовься к войне.

John Bentley

Я слежу за Путиным с самого начала и даже прочитал обе его книги. Так что я понимаю и разделяю его желание не допустить, чтобы русский народ попал под влияние так называемой демократии американского образца с ее шарлатанским материализмом, распущенностью нравов и откровенным развратом. Увы, Великобританию все это поглотило с потрохами.

Warren McKenzie

Вы правы. Чего не хватает Великобритании — да и в Европе не бывало уже много десятилетий — так это лидера, подобного Черчиллю, который бы убедил не только президента США, но и весь американский народ пожертвовать жизнями молодых американцев и раскрыть государственную казну ради спасения Европы. Пусть Стармера и поддерживают его верные леваки, он едва ли станет таким лидером.

Ivan Opinion

Если европейские страны действительно так боятся России, то нечего было покупать у нее газ последние 20 лет. Их совокупный ВВП потянет на 22 триллиона, и у них есть целых пять ядерных держав.

Собственно говоря, США всегда больше смотрели на Азиатско-Тихоокеанский регион. Есть такая элементарная штука, география называется.

Bucks Blade

С основным посылом я согласен, но пять ядерных держав в Европе — это все же перебор.