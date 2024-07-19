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ТАСС

Шольц отклонил призыв Киева к союзникам сбивать ракеты РФ над Украиной

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: REUTERS/ Axel Schmidt

Канцлер ФРГ подчеркнул, что США также занимают очень четкую позицию по этому вопросу

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины.

"Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги. США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Лондоне, отвечая на вопрос согласен ли он с другими странами НАТО по этому поводу.

Ранее Зеленский, выступая на саммите ЕПС, вновь призвал западных союзников сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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