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ТАСС

Посол РФ заявил, что гибель россиян от оружия ФРГ вызывает исторические параллели

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Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2
Украинские военные ремонтируют немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Andriy Andriyenko

Украина давно потеряла свою независимость и является лишь инструментом борьбы с Россией, отметил Николай Софинский

МЕХИКО, 18 июля. /ТАСС/. Поставки Германией оружия на Украину, от которого гибнут российские мирные жители, вызывают исторические параллели. Об этом заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский в статье для издания El Economista.

"В целом поставки немецкого оружия [на Украину], от которого гибнут российские мирные жители, вызывают очевидные исторические параллели", - отметил дипломат.

Софинский также обвинил коллективный Запад в двойных стандартах, обратив внимание на недавнее интервью государственного министра в МИД ФРГ Тобиаса Линднера, опубликованное в этом же издании. В нем немецкий дипломат заявил, в частности, что Запад "мог бы уже завтра начать переговоры [по мирному урегулированию на Украине], если Россия проявит волю".

"Любопытно, что вы признаете, что переговорный процесс должен вестись не с Украиной, а с вами. Как вы сказали, "мы могли бы начать переговоры завтра". Видимо, с США и НАТО?", - задался вопросом российский посол и добавил, что "Украина давно потеряла свою независимость и является лишь инструментом борьбы с Россией".

"Говоря об урегулировании кризиса на Украине, напомним представителю Германии, что возможность разрешения конфликта появилась еще десять лет назад. Европа забыла Минские соглашения. Равно как забылся и тот факт, что все эти годы киевский режим осуществляет теракты против мирного населения Донбасса", - добавил Софинский, напомнив слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время".

"Мы призываем власти Германии, как и весь коллективный Запад, прекратить участие в эскалации кризиса, которая приводит к убийствам людей с применением западного оружия", - указал дипломат.

Двойные стандарты

Он также обратил внимание на высказывание Линднера в отношении права Израиля на самооборону. "Однако неясно, как это (право на самооборону - прим. ТАСС) соотносится с ужасающими атаками [Израиля] на мирное население, - подчеркнул российский посол, напомнив, что в 2014 году "таким же правом на самооборону и самоопределение воспользовались жители востока Украины".

"Надеюсь, вы не будете делить людей по национальностям. Однажды такая политика привела к плохим последствиям. Киев бомбил и убивал людей на Донбассе в течение восьми лет. России пришлось вмешаться, чтобы защитить людей", - обратился к немецкому дипломату Софинский. 

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Страны
Германия
Израиль
Мексика
Россия
США
Украина
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