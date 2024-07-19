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ТАСС

Ученый призвал NASA не торопиться с переносом миссии по доставке грунта с Марса

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Планета Марс
Планета Марс.
Источник изображения: © Pixabay Image by Aynur Zakirov from Pixabay

Диалог с учеными поможет руководству NASA понять, какой подход по реформированию MSR будет предпочтителен с учетом реализации научных задач миссии и вопросов лидерства в космической гонке, считает Дэвид Саутвуд

ТАСС, 18 июля. Дэвид Саутвуд, бывший глава директората по научному и роботизированную изучению космоса в ЕКА, призвал руководство NASA не торопиться с переформатированием и переносом миссии MSR, в рамках которого ЕКА и НАСА планировали совместно доставить на Землю образцы марсианских пород, собранные марсоходом Perseverance. Об этом Саутвуд пишет в статье, опубликованной в научном журнале Science.

"Перед коллегами из NASA сейчас стоит непростой выбор. С одной стороны, они могут сильно упростить миссию, быстро собрать образцы пыли с Марса и впервые в истории доставить ее на Землю, что не соответствует пожеланиям научного сообщества. С другой, им придется искать способы выделить гигантскую сумму средств на реализацию полной миссии, что сложно будет сделать без ущерба для других проектов NASA с учетом текущих бюджетов агентства и настроений в Конгрессе США", - пишет Саутвуд.

Для получения ответа на этот вопрос, как считает Саутвуд, представителям NASA следует не торопиться с переформатированием миссии MSR и вступить в диалог с мировым научным сообществом для получения всесторонней оценки всех плюсов и минусов и того, и другого сценария. Диалог с учеными поможет руководству NASA понять, какой подход по реформированию MSR будет предпочтителен с учетом реализации научных задач миссии и вопросов лидерства в космической гонке, подытожил исследователь.

О миссии MSR

Миссия MSR представляет собой амбициозный совместный проект NASA и ЕКА, в рамках которого предполагалось вывести во второй половине 2020 годов в космос специальную миссию для сбора с поверхности Марса и доставки на Землю образцов пород, собранных марсоходом Perseverance за все время его работы. В ее рамках ученые планировали создать посадочную платформу, два вертолета, марсоход для сбора образцов и взлетно-посадочный модуль, который бы вывел эти пробы на орбиту Марса.

Эти планы неоднократно пересматривались в связи с растущими оценками расходов на разработку и запуск всех компонентов MSR, общая стоимость которых оценивается в $11 млрд. В результате этого в ноябре 2023 года в западных СМИ появились сообщения о возможной приостановке миссии, а в апреле этого года руководство NASA официально заявило о намерении переформатировать миссию с целью ускорения ее запуска и снижения расходов. 

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