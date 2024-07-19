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ТАСС

Постпред РФ при ОБСЕ: Запад использует по лекалам Бучи удар по больнице в Киеве

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Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене.
Источник изображения: © Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev

Максим Буякевич подчеркнул, что на фоне прицельных атак формирований киевского режима на детей Вашингтон и Лондон продолжают вкладываться в поддержание градуса вооруженного противостояния

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ситуация с попаданием ракеты в здание на территории больницы "Охматдет" в Киеве раскручивается западными странами по тем же лекалам массированного вброса лживой информации, что и антироссийская провокация в Буче в апреле 2022 года. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации.

"Очевидно одно: сюжет с "Охматдетом" используется спонсорами киевского режима для демонизации России. Делается это по тем же лекалам, что и раскрутка фейков о якобы авианалетах на драмтеатр и роддом в Мариуполе в марте 2022 года, обстреле ж/д станции в Краматорске и неких "зверствах" в Буче в апреле 2022 года. Все упомянутые выдумки западной пропаганды давно развенчаны, и на Западе знают и понимают это. Однако они так или иначе были "отработаны" по полной программе в целях консолидации рядов среди стран - членов НАТО и продолжения военной "накачки" киевского режима", - указал он.

Постпред также подчеркнул, что на фоне прицельных атак формирований киевского режима на детей Вашингтон и Лондон продолжают вкладываться в поддержание градуса вооруженного противостояния. "На прошлой неделе США объявили о выделении очередного пакета военного снабжения для боевиков Владимира Зеленского на сумму 225 млн долларов. В этот пакет вошли боеприпасы и ракеты, которые не могут и не смогут переломить ситуацию на поле боя, однако точно повлекут затягивание конфликта, приведут к новым жертвам и разрушениям", - отметил он.

"То, что уровень эскалации в действительности определяется далеко не в Киеве, подтверждают и слова советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, который на общественном форуме НАТО на прошлой неделе заявил, что Вашингтон работает с Киевом над "силовым и энергичным ответом" за якобы нанесение российскими военными удара по корпусу детского больничного комплекса "Охматдет" 8 июля, - продолжил дипломат. - При этом высокий американский чин забыл уточнить, что у наших военных нет на вооружении комплексов ЗРК NASAMS, из которых был нанесен удар по "Охматдету". Они есть только у формирований киевского режима, которому их поставляет в основном страна - член НАТО Норвегия".

Ранее украинские власти обвинили Россию в нанесении удара по гражданским объектам в Киеве, в частности по больнице "Охматдет". Москва опровергла эти утверждения, заявив, что они не соответствуют действительности, а на больницу упала украинская ракета ПВО.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в ответ на украинские попытки атаковать объекты энергетики на территории России 8 июля был нанесен высокоточный удар по объектам военной промышленности и авиабазам Вооруженных сил Украины, и цели удара достигнуты. В Минобороны уточнили, что фото и видео с места событий подтверждают факт разрушений в связи с падением украинской ракеты ПВО.  

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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
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