В США заявили, что извлекают уроки из украинского кризиса для преобразования ВС

Министр Сухопутных войск США Кристин Уормут подчеркнула, что кризис на Украине позволил обратить внимание на "хрупкое состояние военно-промышленного комплекса США"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты извлекают уроки из украинского кризиса для преобразования структуры своих вооруженных сил. Об этом заявила министр Сухопутных войск США Кристин Уормут на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

По ее словам, Сухопутные войска США проходят "период самых серьезных изменений за последние 40 лет". "Мы фундаментальным образом трансформируем наши системы вооружений. Мы в процессе разработки новых систем вооружений широкого применения. Например, мы разрабатываем дальнобойное гиперзвуковое оружие, инвестируем миллиарды долларов в беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними, системы РЭБ", - отметила Уормут.

"Мы трансформируем структуру наших сил таким образом, чтобы они отражали множество уроков, извлеченных нами в конфликте на Украине", - подчеркнула она. По словам Уормут, в Сухопутных войсках создаются межвидовые структуры, на вооружении которых, помимо кинетических средства поражения, есть средства информационной борьбы и которые могут проводить операции в киберсфере и космическом пространстве, которые могли бы быть применены "как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе".

Уормут подчеркнула, что кризис на Украине позволил обратить внимание на "хрупкое состояние военно-промышленного комплекса США".