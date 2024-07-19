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ТАСС

Стармер не подтвердил и не опроверг обсуждение плана Орбана по Украине

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Глава британского правительства также не стал комментировать заявления экс-президента США Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, которые скептически отзывались о необходимости продолжать снабжать Украину оружием

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не подтвердил и не опроверг предположения об обсуждении мирной инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), состоявшемся в графстве Оксфордшир.

"Что касается дискуссий, которые у меня состоялись с отдельными лидерами, то я не собираюсь уходить в детали. Одной из целей подобных встреч является возможность обсудить интересующие обе стороны вопросы", - сказал Стармер на пресс-конференции по итогам саммита, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли участники форума инициативу Орбана.

Глава британского правительства также не стал комментировать заявления экс-президента США Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, которые скептически отзывались о необходимости продолжать снабжать Украину оружием. По словам Стармера, Лондон готов работать с любой американской администрацией.

Ранее в венгерских СМИ высказывались предположения, что на саммите ЕПС в Великобритании Орбан ознакомит европейских коллег с итогами своей миротворческой миссии в Киев, Москву, Пекин, Вашингтон и американский штат Флорида в целях урегулирования конфликта на Украине.

2-11 июля Орбан провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом (в столице США во время саммита НАТО) и бывшим американским лидером Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Свои выводы и предложения по итогам переговоров премьер изложил в письме руководителям Евросоюза, направленном в Брюссель. Венгерское правительство сообщило, что миротворческая миссия Орбана будет продолжена. 

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